АМКУ проводит опрос о концентрации на рынке сахара

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос участников рынка относительно концентрации на рынке сахара в связи с приобретением ООО "Радеховский сахар" (Львовская обл.) нового оборудования для переработки сахарной свеклы.

Соответствующий опрос размещен на сайте ведомства.

В публикации к нему отмечено, что для предотвращения монополизации товарных рынков АМКУ постоянно осуществляет контроль концентраций субъектов хозяйствования.

В конце сентября 2017 года комитет начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения ООО "Радеховский сахар" производственного оборудования по переработке сахарной свеклы.

"Эти концентрации обеспечат ООО "Радеховский сахар" возможность осуществлять деятельность по переработке сахарной свеклы и производства сахара на Хоростковском, Збаражском и Козивском производствах в Тернопольской области.

Как сообщалось, компания Pfeifer&Langen (Германия) в начале 2017 года закрыла сделку по приобретению шести сахарных заводов (Борщевского, Бучацкого, Збаражского, Козовского, Лановецкого и Хоросковского - ИФ) в Тернопольской области, ранее принадлежавших холдингу "Т-Цукор" (Тернопольская обл.), которым до банкротства агрохолдинга "Мрия" управляла семья Гут.

Pfeifer&Langen является крупным европейским производителем сахара. Компания, в частности, владеет сахарными заводами в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении, Чехии и Украине. В Украине ей принадлежит Радеховский сахарный завод (Львовская обл.) и ООО "Чертковский сахарный завод" (Тернопльская обл.).