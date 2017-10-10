Экономика

17:55 10.10.2017

АМКУ проводит опрос о концентрации на рынке сахара

АМКУ проводит опрос о концентрации на рынке сахара

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) проводит опрос участников рынка относительно концентрации на рынке сахара в связи с приобретением ООО "Радеховский сахар" (Львовская обл.) нового оборудования для переработки сахарной свеклы.

Соответствующий опрос размещен на сайте ведомства.

В публикации к нему отмечено, что для предотвращения монополизации товарных рынков АМКУ постоянно осуществляет контроль концентраций субъектов хозяйствования.

В конце сентября 2017 года комитет начал рассмотрение дел о концентрации в виде приобретения ООО "Радеховский сахар" производственного оборудования по переработке сахарной свеклы.

"Эти концентрации обеспечат ООО "Радеховский сахар" возможность осуществлять деятельность по переработке сахарной свеклы и производства сахара на Хоростковском, Збаражском и Козивском производствах в Тернопольской области.

Как сообщалось, компания Pfeifer&Langen (Германия) в начале 2017 года закрыла сделку по приобретению шести сахарных заводов (Борщевского, Бучацкого, Збаражского, Козовского, Лановецкого и Хоросковского - ИФ) в Тернопольской области, ранее принадлежавших холдингу "Т-Цукор" (Тернопольская обл.), которым до банкротства агрохолдинга "Мрия" управляла семья Гут.

Pfeifer&Langen является крупным европейским производителем сахара. Компания, в частности, владеет сахарными заводами в Германии, Польше, Румынии, Италии, Венгрии, Словении, Чехии и Украине. В Украине ей принадлежит Радеховский сахарный завод (Львовская обл.) и ООО "Чертковский сахарный завод" (Тернопльская обл.).

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

АМКУ разрешил бизнесмену Елдару Иукуридзе получить контроль над "Промышленно-торговой компанией Шабо"

АМКУ разрешил Тигипко купить ВиЭс Банк у Сбербанка

АМКУ подозревает нефтетрейдеров в согласованных действиях при повышении цен на нефтепродукты в сентябре

Гройсман намерен инициировать увольнение главы АМКУ

АМКУ оштрафовал две компании на 23 млн грн за сговор на торгах по дноуглублению в порту "Южный"

АМКУ разрешил ICU приобрести у ArcelorMittal более 50% "МС Социальный проект"

ВСУ отказал "Газпрому" в кассации на штраф АМКУ в $6,6 млрд

Коррупция и недоверие к судебной системе второй год кряду являются основными преградами для инвестиций в Украину – опрос

АМКУ предлагает Кабмину определять цену газ для населения с учетом цен украинских добытчиков

АМКУ к началу октября примет решение об открытии дела по рынку куриного мяса

ПОСЛЕДНЕЕ

Цены на нефть растут на сигналах от Саудовской Аравии

Набсовет "Укрнафты" избрал членами правления выходцев с ТНК и "Киевстара"

Минэнергоугля обосновало новой формулой неизменность цены газа для населения до 1 апреля 2018 года

МЭРТ официально подтвердил введение ЕЭК антидемпинговой пошлины на горячекатаные уголки "Метинвеста" с 4 ноября в размере 37,89%

Столичные власти просят правительство снизить цену на газ для бюджетных учреждений

Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,585 грн/$1

Ирак планирует восстановить экспорт нефти в Турцию по нефтепроводу Киркук

МЭРТ приступил к изучению проекта энергомоста "Украина-ЕС" стоимостью EUR 243,5 млн

ЕС не имеет правовых возможностей остановить "Северный поток 2"

В ближайшие 2 года количество активных кредитных карт может увеличиться на 20%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА