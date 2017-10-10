Экономика

17:36 10.10.2017

Столичные власти просят правительство снизить цену на газ для бюджетных учреждений

Столичные власти просят правительство снизить цену на газ для бюджетных учреждений

Столичные власти просят Кабинет министров Украины снизить цену на газ, используемый для нужд отопления и горячего водоснабжения (ЦО и ГВС) объектов социальной сферы - медицинских и учебно-воспитательных учреждений, заявляют в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Только приведение цены на газ к уровню, заложенному в тарифе (на ЦО и ГВС – ИФ), позволит избежать возникновения финансовой разницы и не допустить риски, связанные с прохождением отопительного сезона в учреждениях бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в пресс-службе, мер Киева Виталий Кличко уже обратился с соответствующим письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В пресс-службе напоминают, что сейчас газ для нужд ЦО и ГВС бюджетных организаций отпускается по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. куб.м., но в тарифе на производство тепловой энергии, утвержденном НКРЭКУ, заложена другая цифра – 4,94 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

"Предприятия тепловой энергетики обращались с просьбой урегулировать этот вопрос к НКРЭКУ. Вопрос неоднократно поднимался на уровне профильных министерств и ведомств. Однако проблема до сих пор не решена и угрожает новыми критическими последствиями не только для Киева, но и для других городов Украины", - резюмируют в КГГА.

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