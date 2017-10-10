Столичные власти просят правительство снизить цену на газ для бюджетных учреждений

Столичные власти просят Кабинет министров Украины снизить цену на газ, используемый для нужд отопления и горячего водоснабжения (ЦО и ГВС) объектов социальной сферы - медицинских и учебно-воспитательных учреждений, заявляют в пресс-службе Киевской городской госадминистрации (КГГА).

"Только приведение цены на газ к уровню, заложенному в тарифе (на ЦО и ГВС – ИФ), позволит избежать возникновения финансовой разницы и не допустить риски, связанные с прохождением отопительного сезона в учреждениях бюджетной сферы", - говорится в сообщении.

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Как отмечают в пресс-службе, мер Киева Виталий Кличко уже обратился с соответствующим письмом к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману.

В пресс-службе напоминают, что сейчас газ для нужд ЦО и ГВС бюджетных организаций отпускается по цене 7,9 тыс. грн за 1 тыс. куб.м., но в тарифе на производство тепловой энергии, утвержденном НКРЭКУ, заложена другая цифра – 4,94 тыс. грн за 1 тыс. куб.м.

"Предприятия тепловой энергетики обращались с просьбой урегулировать этот вопрос к НКРЭКУ. Вопрос неоднократно поднимался на уровне профильных министерств и ведомств. Однако проблема до сих пор не решена и угрожает новыми критическими последствиями не только для Киева, но и для других городов Украины", - резюмируют в КГГА.