Курс гривни на межбанке во вторник снизился до 26,585 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке во вторник снизился до 26,585 грн/$1 с 26,495 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,57-26,6 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день снизился до 26,5862 грн/$1 с 26,5517 грн/$1. Торговый оборот составил $303,6 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$273,78 млн.