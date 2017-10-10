В ближайшие 2 года количество активных кредитных карт может увеличиться на 20%

В ближайшие два года количество активных кредитных карт может увеличиться на 20% , считает директор по розничному бизнесу банка "Кредит Днепр" Марина Дутлова.

"В настоящее время - 10-11 млн активных кредитных карт. Если идти такими темпами, как в настоящее время, мы полагаем, что в ближайшие два года эмиссия может увеличиться на 20%. Таким образом, мы можем увидеть 14-15 млн активных кредитных карт", - сказала она в ходе "круглого стола" в Киеве во вторник.

В числе основных факторов, которые мешают динамичному продвижению кредитных карт на рынок, М.Дутлова назвала высокую закредитованность населения в прошлые периоды, негативный опыт пользования кредитными продуктами, медленный экономический рост, а также отсутствие понимания клиентами банков стабильных источников дохода в среднесрочной перспективе. Она также сообщила, что в настоящее время 34% украинцев не пользуются платежными картами.

Председатель правления Идея Банка Михаил Власенко в ходе "круглого стола" отметил, что если кэш-кредитами пользуются клиенты в небольших населенных пунктах, то кредитными картами – в крупных городах, где создана инфраструктура для использования кредитных карт.

"Состояние экономики очень сильно влияет на портрет клиента или профиль клиента – брать ли ему кэш-кредит или создавать долгосрочные отношения (с банком) посредством кредитной карты. После повышения минимальной зарплаты (до 3,2 тыс. грн с 1 января 2017 года) потребительские настроения улучшились. Вместе с тем процентная ставка по кредитным картам очень высокая - от 40% до 50%", - сказал банкир.

Председатель правления банка "Форвард" Андрей Киселев в ходе круглого стола отметил, что переход банков на международный стандарт финансовой отчетности МСФО9 может привести к значительному увеличению суммы резервов, что негативно отразится на сегменте кредитных карт.

"Мы сейчас переходим на МСФО9. По стандарту МСФО9, если хотя бы на день допущена просрочка по кредиту, то необходимо на 100% сформировать резервы, а потом по мере того, как будет происходить погашение кредита, их расформировывать. Неурегулированным остался еще один вопрос – если вносятся изменения в договор (с клиентом), то это с точки зрения НБУ является реструктуризацией и этот актив считается негативно классифицированным. Ряд вопросов с точки зрения резервирования остается открытым, и до того времени, пока не будут поставлены все точки над "і", нельзя говорить о том, что карточный бизнес начнет активно развиваться ", - сказал он.