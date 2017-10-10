Экономика

15:56 10.10.2017

Доллар продолжает снижение в отсутствие значимых катализаторов, курс фунта растет

Доллар продолжает снижение в отсутствие значимых катализаторов, курс фунта растет

Долларовые индексы, включая ICE и Bloomberg Dollar Spot, снижаются третью сессию подряд, поскольку инвесторы сокращают длинные позиции по доллару в отсутствие значимых факторов, способных обеспечить устойчивое повышение спроса на американскую нацвалюту.

Между тем политические риски в Японии подогревают укрепление иены. Фунт стерлингов дорожает, поскольку в глазах инвесторов статданные из Великобритании, несмотря на всю противоречивость, по-прежнему поддерживают повышение процентной ставки Банка Англии в ноябре.

Евро к 15:45 кв во вторник стоил $1,1791 против $1,1740 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой снизилась до 112,46 иены против 112,68 накануне. Евро в паре с иеной поднялся на 0,2%, до 132,60 иены.

Каталонский вопрос остается в центре внимания: глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон во вторник, вероятно, обнародует декларацию о постепенном переходе региона к независимости и призовет Мадрид к переговорам. Правительство Испании предостерегло К.Пучдемона от односторонних заявлений о независимости региона.

В среду участники рынка ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Курс фунта к доллару повысился на 0,3%, до $1,3186. Торговый дефицит Великобритании вырос до максимума почти за год из-за увеличения импорта, однако данные о промышленном производстве и строительстве превзошли прогнозы.

Юань на торгах в Шанхае подорожал самыми быстрыми темпами с 8 сентября - на 0,6%, до 6,5838 юаня/$1. Волатильность возвращается на китайские рынки после того, как глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань заявил о необходимости ускорить переход к рыночному механизму определения обменного курса.

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