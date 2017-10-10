Органы рыбоохраны за 9 мес.-2017 выявили нарушения на сумму 83 млн грн

Рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны за январь-сентябрь 2017 года выявили нарушения, которые нанесли ущерб на сумму 83 млн грн, сообщается в пресс-релизе Государственного агентства рыбного хозяйства.

"Мы запустили патруль в большинстве областей Украины. Благодаря его работе были выявлены нарушения с убытками на 83,1 млн грн. Это в три раза больше по сравнению с 2016 годом – 27,7 млн грн. Результат 2017 года свидетельствует не об увеличении количества нарушений, а об эффективной работе патруля по сравнению с ликвидированными органами рыбоохраны", - цитируется в сообщении и.о. главы Госрыбагентства Андрей Кравченко.

Рыбоохранные патрули и органы рыбоохраны провели 14,093 тыс. рейдов, выявив 24,703 тыс. нарушений из которых 33,5% являются грубыми. В рамках рейдов было изъято 140 тонн биоресурсов, из которых 52 тонны - у рыбаков-промышленников и 33,7 тонн - во время незаконного приобретения или сбыта рыбы и биоресурсов. Задержано 655 транспортных средств.

За 9 месяцев работы открыто 10,713 тыс. дел и направлено в суд для привлечения нарушителей к ответственности.

По состоянию на начало октября 2017 года по всей Украине запущено 21 управление рыбоохранного патруля, где работает 393 патрульных.

"Они проводят рыбоохранные рейды на водоемах, проверяют законность продажи рыбы и др. водных биоресурсов в точках продаж, следят за соблюдением режимов промышленного рыболовства предпринимателями области, сотрудничают с общественностью, а также ведут разъяснительную работу о правилах рыболовства среди рыбаков", - заметили в Госрыбагентстве.

Отмечается, что агентство продолжает запуск рыбоохранных патрулей в областях, также продолжается набор в Закарпатский рыбоохранный патруль.