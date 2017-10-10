ФГИ проверит покупателей "Винница-" и "Волыньоблэнерго", "Волынь-", "Житомир-" и "Запорижжягаза"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины до конца текущего года проверит 32 предприятия на предмет выполнения ими договоров купли-продажи, в частности инвестиционных обязательств, сообщил и.о. главы Фонда Виталий Трубаров.

"Проверка, в частности, пройдет на "Винницаоблэнерго", "Волыньоблэнерго", "Волыньгаз", "Житомиргаз", "Запорожьегаз", Нежинском заводе сельхозмашиностроения, в авиакомпании "Горлица", ЦИК Киевского государственного предприятия "Изумруд", – написал он на своей странице в сети Facebook.

Руководитель Фонда отметил, что в течение второго квартала 2017 года по договорам купли-продажи пакетов акций, незавершенного строительства и объектов малой приватизации получены инвестиции на общую сумму 555 млн грн.

Как сообщалось, в мае 2017 года ФГИ подал иск в Хозяйственный суд Киева на компанию ООО "ЕСУ" за невыполнение ею условий договора купли-продажи акций "Укртелекома".

Всего на контроле Фонда, согласно его данным, находится 12,5 тыс. договоров. Претензионно-исковая работа по расторжению и возвращению отчужденных объектов в государственную собственность осуществляется по 123 договорам, из которых 9 - пакеты акций акционерных обществ, 18 - единые имущественные комплексы и 96 – объекты незавершенного строительства.