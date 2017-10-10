Экономика

15:02 10.10.2017

Индонезия увеличила экспорт пальмового масла до максимума за 9 лет

Индонезия увеличила экспорт пальмового масла до максимума за 9 лет

Индонезия в августе увеличила поставки пальмового масла за рубеж на 24% по сравнению с июлем, до самого высокого уровня по крайней мере за девять лет - 2,98 млн тонн, свидетельствуют данные Индонезийской ассоциации производителей пальмового масла (GAPKI).

GAPKI отслеживает этот показатель на ежемесячной основе с января 2008 года.

Рост спроса на пальмовое масло наблюдался в Китае, Индии, Европейском союзе.

Эталонные фьючерсы на пальмовое масло в Малайзии подорожали на 12% с июньского минимума на ожиданиях сокращения поставок и роста спроса в Китае и Индии в преддверии осенних праздников. Однако Малайзия в августе увеличила экспорт на 6,4%, в сентябре - на 1,8%, сообщает агентство Bloomberg.

Индонезийские поставки пальмового топлива в Индию, которая является крупнейшим покупателем этого сырья, подскочили в августе на 20,5%, до 786,8 тыс. тонн. Экспорт в Китай взлетел на 169%, в страны ЕС - на 14%.

Производство пальмового масла увеличилось в позапрошлом месяце на 5,3%, до 3,95 млн тонн, максимума с января 2016 года.

Индонезия является крупнейшим экспортером пальмового масла в мире и основным поставщиком для России, Малайзия занимает второе место по объемам поставок на мировой рынок.

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