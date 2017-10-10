Нефть дорожает на планах снижения экспорта Саудовской Аравией

Нефть дорожает во вторник после заявления Саудовской Аравии о том, что поставки нефти госкорпорацией Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в ноябре будут ниже спроса клиентов примерно на 560 тыс. баррелей в сутки (б/с).

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 кв выросла на $0,52 (0,93%) - до $56,31 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (1,27%) - до $50,21 за баррель.

Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что в следующем месяце поставки нефти Saudi Aramco составят порядка 7,15 млн б/с, "несмотря на очень высокий спрос", превышающий 7,7 млн б/с.

В целом Saudi Aramco в ноябре сократит поставки нефти морским путем на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.

"Стремясь убедить рынок в своей приверженности снижению глобальных запасов нефти, Саудовская Аравия решила пойти на необычный шаг, публично объявив об экспортных планах Saudi Aramco, - цитирует аналитика PVM Oil Associates Ltd. в Лондоне Тамаша Варгу агентство Bloomberg. - Намерения королевства понятны, оно предпринимает конкретные и практические шаги".

Рынок ждет данных о запасах нефти в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы в среду.

Согласно оценкам S&P Global Platts, запасы нефти в стране по итогам недели, завершившейся 6 октября, сократились на 400 тыс. баррелей.

Аналитик по сырьевому сектору UBS Wealth Management Джованни Стауново прогнозирует, что сокращение добычи нефти в США в результате урагана "Нейт" составило порядка 200 тыс. б/с, сообщает Dow Jones.

Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку за сентябрь, которые будут опубликованы соответственно в среду и в четверг.