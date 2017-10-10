Нефть дорожает на планах снижения экспорта Саудовской Аравией
Нефть дорожает во вторник после заявления Саудовской Аравии о том, что поставки нефти госкорпорацией Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco) в ноябре будут ниже спроса клиентов примерно на 560 тыс. баррелей в сутки (б/с).
Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:30 кв выросла на $0,52 (0,93%) - до $56,31 за баррель.
Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,63 (1,27%) - до $50,21 за баррель.
Министерство энергетики Саудовской Аравии сообщило, что в следующем месяце поставки нефти Saudi Aramco составят порядка 7,15 млн б/с, "несмотря на очень высокий спрос", превышающий 7,7 млн б/с.
В целом Saudi Aramco в ноябре сократит поставки нефти морским путем на 7% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
"Стремясь убедить рынок в своей приверженности снижению глобальных запасов нефти, Саудовская Аравия решила пойти на необычный шаг, публично объявив об экспортных планах Saudi Aramco, - цитирует аналитика PVM Oil Associates Ltd. в Лондоне Тамаша Варгу агентство Bloomberg. - Намерения королевства понятны, оно предпринимает конкретные и практические шаги".
Рынок ждет данных о запасах нефти в США за минувшую неделю, которые будут обнародованы в среду.
Согласно оценкам S&P Global Platts, запасы нефти в стране по итогам недели, завершившейся 6 октября, сократились на 400 тыс. баррелей.
Аналитик по сырьевому сектору UBS Wealth Management Джованни Стауново прогнозирует, что сокращение добычи нефти в США в результате урагана "Нейт" составило порядка 200 тыс. б/с, сообщает Dow Jones.
Внимание трейдеров на этой неделе также направлено на отчеты ОПЕК и Международного энергетического агентства (МЭА) по нефтяному рынку за сентябрь, которые будут опубликованы соответственно в среду и в четверг.