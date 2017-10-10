Экономика

14:55 10.10.2017

Глава Организации по атомной энергии Ирана предостерег США от выхода из соглашения по ядерной программе Тегерана

Глава Организации по атомной энергии Ирана предостерег США от выхода из соглашения по ядерной программе Тегерана

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предупредил США, что отказ от ядерного соглашения с Тегераном нанесет ущерб как США, так и всему остальному миру, передало агентство Associated Press во вторник.

"На кону стоит гораздо больше для международного сообщества, чем для национальных интересов Ирана", - заявил А.А.Салехи, участвующий в международной конференции по ядерной безопасности в Риме.

Он отметил, что последние действия Вашингтона не предвещают хорошего для соглашения.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов СБ ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Ранее это соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США". Американский лидер должен до 15 октября сообщить Конгрессу, считает ли он, что Иран соблюдает положения соглашения с "шестеркой".

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ПОСЛЕДНЕЕ

Diageo восстановит 2 завода виски в Шотландии из-за дефицита предложения

"Укравтодор" подписал контракты с китайским подрядчиком по ремонту двух доро

Wal-Mart выкупит акции на $20 млрд, ожидает роста прибыли и выручки в следующем фингоду

Украина к 10 октября намолотила 43,7 млн тонн зерновых и зернобобовых

МВФ улучшил оценку дефицита текущего счета платежного баланса Украины в 2017 г.

Транспортное сообщение в Бельгии парализовано забастовкой

Доллар продолжает снижение в отсутствие значимых катализаторов, курс фунта растет

ГП "Завод 410 ГА" и американская Rockwell Collins планируют наладить сотрудничество в области модернизации авиатехники

Органы рыбоохраны за 9 мес.-2017 выявили нарушения на сумму 83 млн грн

ФГИ проверит покупателей "Винница-" и "Волыньоблэнерго", "Волынь-", "Житомир-" и "Запорижжягаза"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА