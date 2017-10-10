Глава Организации по атомной энергии Ирана предостерег США от выхода из соглашения по ядерной программе Тегерана

Глава Организации по атомной энергии Ирана Али Акбар Салехи предупредил США, что отказ от ядерного соглашения с Тегераном нанесет ущерб как США, так и всему остальному миру, передало агентство Associated Press во вторник.

"На кону стоит гораздо больше для международного сообщества, чем для национальных интересов Ирана", - заявил А.А.Салехи, участвующий в международной конференции по ядерной безопасности в Риме.

Он отметил, что последние действия Вашингтона не предвещают хорошего для соглашения.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция (пять постоянных членов СБ ООН) и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Ранее это соглашение неоднократно подвергалось критике со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал эту сделку "позорной для США". Американский лидер должен до 15 октября сообщить Конгрессу, считает ли он, что Иран соблюдает положения соглашения с "шестеркой".