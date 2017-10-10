Экономика

14:26 10.10.2017

Рынки акций Азии выросли во вторник, японский индекс Topix обновил максимум за 10 лет

Рынки акций Азии выросли во вторник, японский индекс Topix обновил максимум за 10 лет

Почти все фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сессию во вторник в "зеленой зоне", Южная Корея стала лидером роста.

Сводный фондовый индекс АТР MSCI Asia Pacific вырос на 0,5%.

Японский индекс Nikkei 225 поднялся на 0,6%, до максимума с июля 2015 года, ранее в ходе торгов он приближался к самой высокой отметке за 21 год. Более широкий индикатор Topix прибавил 0,5% и достиг максимума с июля 2007 года.

Гонконгский Hang Seng вырос на 0,6%, китайский Shanghai Composite на 0,3%. Австралийский S&P/ASX 200 снизился менее чем на 0,1%, индонезийский Jakarta Composite потерял 0,2%.

Южнокорейский KOSPI подскочил на 1,6%, возглавив подъем в АТР. Биржи Южной Кореи были закрыты всю прошлую неделю и в этот понедельник в связи с государственными праздниками.

Цена акций крупнейшей южнокорейской компании Samsung Electronics увеличилась на 3%, поскольку трейдеры скупают ее акции в ожидании квартальной отчетности, которая будет обнародована в пятницу.

Вместе с тем сохраняющаяся геополитическая напряженность оказала давление на транспортный и туристический секторы южнокорейского рынка: курс бумаг Lotte Tour опустился на 2,4%, Korean Air Lines - на 2%.

"Непрекращающиеся разногласия с Северной Кореей никуда не делись", - отмечает стратег DBS в Сингапуре Джоанн Го. По ее словам, они остаются существенным фактором риска для рынков Южной Кореи.

Ралли в Японии возглавили автомобилестроительные концерны: Mitsubishi Motors и Toyota Motors прибавили 1,9% и 1,6% соответственно. Однако в нефтегазовом секторе Японии продолжается распродажа: акции Japan Petroleum подешевели на 2,8%, Inpex - на 1,1%.

Котировки ценных бумаг китайского автопроизводителя Geely выросли на 0,6% на торгах в Гонконге благодаря рекордным продажам в сентябре. Geely также объявила о завершении приобретения контрольного пакета акций британского бренда Lotus и эксклюзивных прав на малазийский PROTON.

Курс акций третьей по величине сталелитейной компании Японии Kobe Steel рухнул на 22% из-за признания в фальсификации сертификатов на продукцию из алюминия и меди. Бумаги других японских производителей алюминия подорожали на ожиданиях, что часть клиентов компании перейдет к ним: UACJ прибавила 2,9%, Nippon Light Metal Holdings - 3,9%, Daiki Aluminium - на 4%.

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