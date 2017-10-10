Экономика

14:09 10.10.2017

ЕС ужесточил санкции против Пхеньяна

ЕС ужесточил санкции против Пхеньяна

Совет ЕС во вторник в рамках исполнения решения СБ ООН ужесточил санкции ЕС против КНДР, говорится в обнародованном во вторник пресс-релизе.

Согласно заявлению, речь идет о введении секторальных санкций, предусмотренных резолюцией 2375 СБ ООН.

"Эта резолюция была принята 11 сентября 2017 года в ответ на продолжающуюся активность КНДР в сфере ядерных вооружений и развития баллистических ракет - за нарушения и явное пренебрежение предыдущими резолюциями Совета Безопасности ООН", - отмечается в пресс-релизе.

Также в пресс-релизе говорится, что власти ЕС ведут работу над собственными ограничительными мерами в отношении КНДР для реализации резолюций СБ ООН и усиления их эффекта.

Резолюция 2375 СБ ООН предусматривает ограничение на закупку Пхеньяном нефтепродуктов: ему будет разрешено приобретать до 2 млн баррелей в год. Ограничивается также импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев.

Кроме того, ограничивается импорт сырой нефти на уровне последних 12 месяцев и вводится запрет на поставки в КНДР сжиженного природного газа и газового конденсата.

Документ также предусматривает полный запрет за экспорт из Северной Кореи текстильной продукции, что станет довольно чувствительным ударом по экономике страны: в 2016 году экспорт текстиля принес экономике КНДР $752,5 млн.

Помимо этого странам запрещается выдавать новые разрешения на работу для рабочих из Северной Кореи.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Фондовые индексы США снизились в понедельник на угрозах КНДР

МЭРТ ввел санкции в отношении предприятий "Еврохима"

США ввели санкции против двух украинских авиакомпаний

Евросоюз запретил ввозить из КНДР уголь, желруду, свинец и морепродукты

Официально опубликовано постановление Совета ЕС о продлении индивидуальных санкций по украинскому вопросу

Совет ЕС продлил санкции против физических и юридических лиц, причастных к нарушению суверенитета Украины

Совбез ООН ввел новые санкции против КНДР, ограничив поставки нефти

ЕС может ввести новые санкции в отношении КНДР

Газпром: санкции США могут повлиять на ряд проектов, но стратегия не меняется

Расширенные санкции США негативны для кредитоспособности "Газпрома"

ПОСЛЕДНЕЕ

Турецкая Aselsan поставит ВСУ в 2018 году системы тактической связи УКВ-диапазона на сумму свыше 1 млрд грн

В сентябре снизились цены на длинный прокат

Рынки акций Азии выросли во вторник, японский индекс Topix обновил максимум за 10 лет

Украина и Турция усилят сотрудничество в сфере транспорта и инфраструктуры

Главе Минэнерго Казахстана объявлен выговор, замминистра снят с должности из-за дефицита ГСМ

Президент Литвы призывает ЕС добиваться от "Газпрома" компенсаций

"Укравтодор" планирует соединить автобаном Львов и Будапешт

Желруда дешевеет на торгах во вторник в Китае

Фондовые индексы Европы опускаются

Украинские предприятия в сентябре импортировали газ по средней цене $212,9/тыс. куб. м

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА