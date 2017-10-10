"Укравтодор" планирует соединить автобаном Львов и Будапешт

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") намерено реализовать проект нового автобана Львов - Будапешт через КПП "Дыйда".

Как сообщила пресс-служба агентства, в рамках реализации этого проекта "Укравтодор" совместно с Всемирным банком начали подготовку pre-feasibility study проекта строительства (реконструкции) дороги I категории Львов - Мукачево.

Как отмечает "Укравтодор", эта дорога станет основной артерией для экспорта украинских товаров в страны Восточной и Южной Европы и транзитным коридором международной торговли через Украину из Беларуси и стран Прибалтики в страны Восточной и Южной Европы, а также обеспечит устойчивое сообщение Закарпатья с другими регионами Украины.

Сейчас дорога М-06 из Мукачево во Львов проходит через сложный горный рельеф, а следовательно, проезд по ней занимает около 3,5 часов. Новый автобан сократит время в пути до двух часов.

Подготовка pre-feasibility study проекта предусматривает разработку оптимальной концепции нового маршрута с предложениями по реконструкции имеющихся участков дороги и / или строительства новых, а также определения стоимости проекта в соответствии с выбранной концепции.

Новая автомагистраль соединит Львов с венгерским автобаном М-3 Будапешт-Ньиредьхаза и станет главным автомобильным коридором между Украиной и Венгрией.

"Укравтодор" напоминает, что в этом году начато проектирование новой автомобильной дороги I категории от города Мукачево до КПП "Дыйда". Этот участок дороги должен упростить транспортное сообщение между Украиной и Венгрией, а также снять нагрузку с контрольно-пропускного пункта "Чоп-Захонь", на который пока приходится основная часть грузовых автомобильных перевозок.

В перспективе новый автобан Львов - Мукачево будет сообщаться со словацким автобаном R-2, что обеспечит его связь с системой скоростных дорог Словакии, Чехии, Германии.