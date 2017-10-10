Экономика

13:20 10.10.2017

Желруда дешевеет на торгах во вторник в Китае

Фьючерсные контракты на железную руду опускаются в цене, постепенно приближаясь к прогнозируемым аналитиками $50 за тонну.

В ходе торгов во вторник в Сингапуре контракты SGX AsiaClear дешевели на 2,3%, до $59,06 за тонну, что является минимумом с июня текущего года. На Даляньской бирже железная руда упала в цене на 1,8%.

"Этой зимой часть сталелитейных мощностей будет закрыта, так что как никогда рынок будет зависеть от сезонных факторов, - сказал аналитик Fat Prophets Дэвид Леннокс, чьи слова приводит Bloomberg. - Сейчас это выглядит как временное затишье. Ноябрь и декабрь будут относительно спокойными".

Спотовые цены на руду с 62%-ным содержанием железа с поставкой в Циньдао с начала текущего года упали на 21%. По итогам торгов в понедельник желруда стоила $62,67 за тонну, передает Metal Bulletin.

Согласно данным Shanghai Steelhome E-Commerce C., складские запасы железной руды в портах Китая выросли на 0,5% за прошлую неделю, до 133,9 млн тонн.

Падению мировых цен на желруду способствуют также, помимо закрытия части сталелитейных мощностей в Китае на зимний период, ожидания увеличения объемов поставок этого сырья из Австралии, где сконцентрированы крупнейшие железорудные компании - Rio Tinto, BHP Billiton и Fortescue.

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