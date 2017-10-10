Фондовые индексы Европы опускаются

Фондовые индексы стран Западной Европы в начале торгов во вторник снижаются, исключением является британский рынок.

Каталонский вопрос, как ожидается, снова будет в центре внимания. Как сообщает EFE, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон во вторник обнародует декларацию о постепенном переходе региона к независимости и призовет Мадрид к переговорам.

Сводный индекс крупнейших предприятий региона Stoxx Europe 600 к 12:13 кв уменьшился на 0,04% - до 390,07 пункта.

Французский CAC снизился с открытия рынка на 0,03%, германский DAX - на 0,17%, испанский IBEX 35 - на 0,55%. В то же время британский индикатор FTSE 100 поднялся на 0,13%.

Объем промышленного производства во Франции в августе неожиданно снизился на 0,3% относительно предыдущего месяца. Опрошенные The Wall Street Journal аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4%. В годовом выражении рост составил 1,1% против ожидавшихся 1,5%.

Согласно пересмотренным данным, в июле увеличение промпроизводства за месяц составляло 0,8% (ранее сообщалось о повышении на 0,5%), за год - на 3,9% (3,7%).

Между тем в Италии рост промышленного производства в августе более чем вдвое превысил прогноз и составил 5,6% по сравнению с тем же месяцем прошлого года.

В Великобритании темпы увеличения промпроизводства в помесячном выражении совпали с ожиданиями экспертов - 0,2%. Относительно августа 2016 года подъем показателя равнялся 1,6% против консенсус-прогноза на уровне 0,9%.

При этом дефицит внешней торговли в Британии в последний месяц лета достиг рекордных 14,245 млрд фунтов стерлингов ($18,6 млрд) по сравнению с 12,829 млрд фунтов в июле. Это было обусловлено в основном падением экспорта топлива и повышение импорта машинного оборудования.

Британский фондовый рынок демонстрирует позитивную динамику во вторник благодаря росту котировок акций финансовых компаний и производителей потребительских товаров. В том числе повышается рыночная стоимость HSBC Holdings - на 0,9% и Direct Line Insurance Group - на 1,8%.

Кроме того, дорожают бумаги горнодобывающих компаний, включая Antofagasta - на 1,1%, Fresnillo - на 1,1% и Randgold Resources - на 0,5%.

Крупнейший мировой производитель товаров класса "люкс" LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA увеличил выручку в январе-сентябре на 14% относительно того же периода прошлого года. На этой новости поднялся как курс ценных бумаг самой компании (на 2%), так и ее конкурентов Christian Dior SE (на 1,8%), Compagnie Financiere Richemont SA (на 1,3%) и Hermes International (на 0,9%).

Во вторник дешевеют акции испанских банков, включая Banco Santander SA - на 1,3% и BBVA SA - на 1%.

Бумаги BAE Systems потеряли в цене 0,7%. Британский оборонный концерн объявил о намерении сократить свыше 1,9 тыс. человек.

Капитализация Renault SA сократилась на 0,3%. Французский автопроизводитель покупает 25% акций Jedlix, подразделения Eneco специализирующегося на зарядке электромобилей.