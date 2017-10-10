ЕЦБ следует как можно скорее свернуть QE - член правления

Член правления Европейского центрального банка (ЕЦБ) Забине Лаутеншлегер считает необходимым как можно быстрее завершить программу количественного смягчения (QE) в еврозоне.

"Следует как можно скорее выйти из программ нетрадиционных мер и отказаться от низких процентных ставок, поскольку нарастают риски для финансовой стабильности, а преимущества этих программ снижаются", - заявила она на форуме в Штутгарте.

По словам З.Лаутеншлегер, ЕЦБ приступит к сворачиванию выкупа активов в начале 2018 года.

"Процесс должен быть постепенным, - сказала она. - И даже если мы прекратим все нетто-покупки бондов, некоторая степень монетарного стимулирования сохранится, поскольку мы реинвестируем все средства от облигаций, достигших срока погашения".

Кроме того, продолжат действовать стандартные меры денежно-кредитной политики, которые по-прежнему будут оказывать поддержку экономике валютного блока, добавила член правления ЕЦБ.

Она ожидает восстановления инфляции до таргетируемого ЕЦБ уровня в обозримом будущем и считает усиление роста потребительских цен еще одной причиной побыстрее перейти к сворачиванию QE.