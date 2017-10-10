Китай может стать к 2019г ведущим производителем плоских дисплеев в мире

Китай станет крупнейшим производителем плоских дисплеев в мире уже в 2019 году благодаря росту инвестиций в отрасль, прогнозируют отраслевые ассоциации.

Объем вложений в запланированные или строящиеся сборочные линии для выпуска плоских дисплеев для телевизоров, компьютеров, смартфонов и других устройств достиг 800 млрд юаней ($120 млрд), свидетельствуют данные Китайской ассоциации электронной видеоиндустрии (CVIA) и Китайской ассоциации производителей оптики и оптоэлектроники (COEMA). В том числе инвестиции в производство ЖК-панелей превышают 500 млрд юаней.

В первом полугодии 2017 года Китай реализовал 57 млн кв. метров панелей, что составляет около трети общемирового показателя. КНР занимает второе место в мире по этому показателю после Южной Кореи.