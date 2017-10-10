Кабмин утвердил положение об Офисе координации евроинтеграции

Кабинет министров Украины утвердил положение о Правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции.

Согласно постановлению №759 от 4 октября, Кабмин установил, что Офис осуществляет организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности правительства в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Офис является отдельным структурным подразделением Секретариата Кабмина и подчиняется премьер-министру, вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и государственному секретарю Кабмина.

Правительственный офис в соответствии с возложенными на него задачами: по результатам ежеквартального и ежегодного мониторинга выполнения соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, а также национальных программ Украина - НАТО и договоренностей между Украиной и ЕС и НАТО проводит оценку результативности выполнения задач в сферах европейской и евроатлантической интеграции и представляет соответствующие рекомендации и предложения.

Офис проводит экспертизу проектов нормативно-правовых актов, других документов, внесенных правительству, на предмет их соответствия обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, в том числе праву ЕС.

Структуру и штатное расписание правительственного офиса утверждает государственный секретарь Кабмина по представлению генерального директора Офиса.