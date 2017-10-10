Экономика

10:33 10.10.2017

Кабмин утвердил положение об Офисе координации евроинтеграции

Кабмин утвердил положение об Офисе координации евроинтеграции

Кабинет министров Украины утвердил положение о Правительственном офисе координации европейской и евроатлантической интеграции.

Согласно постановлению №759 от 4 октября, Кабмин установил, что Офис осуществляет организационное, экспертно-аналитическое и информационное обеспечение деятельности правительства в сфере европейской и евроатлантической интеграции.

Офис является отдельным структурным подразделением Секретариата Кабмина и подчиняется премьер-министру, вице-премьер-министру по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, и государственному секретарю Кабмина.

Правительственный офис в соответствии с возложенными на него задачами: по результатам ежеквартального и ежегодного мониторинга выполнения соглашения об Ассоциации между Украиной и ЕС, а также национальных программ Украина - НАТО и договоренностей между Украиной и ЕС и НАТО проводит оценку результативности выполнения задач в сферах европейской и евроатлантической интеграции и представляет соответствующие рекомендации и предложения.

Офис проводит экспертизу проектов нормативно-правовых актов, других документов, внесенных правительству, на предмет их соответствия обязательствам Украины в сфере европейской интеграции, в том числе праву ЕС.

Структуру и штатное расписание правительственного офиса утверждает государственный секретарь Кабмина по представлению генерального директора Офиса.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

Кабмин одобрил решение о репрофайлинге ОВГЗ в портфеле НБУ

Кабмин рассматривает возможность подачи нового иска относительно задолженности ОПЗ перед Group DF

Кабмин одобрил проект закона о корпоративном управлении в госбанках

Кабмин выделил на ликвидацию последствий взрывов на арсенале под Калиновкой 100 млн грн

Предложенная Кабмином схема монетизации субсидий мало чем отличается от клиринга – эксперт

Тарифы на ж/д грузоперевозки должны быть повышены - Гройсман

В следующем году расходы на культуру вырастут почти на 30%, на кино предусмотрено 500 млн грн

Кабмин вновь продлил на месяц испытательный срок руководителям Госгеонедр

Правительство утвердило изменения по отчислению части акцизного налога на топливо в местные бюджеты в 2017г

Кабмин увеличил господдержку для участников АТО при покупке жилья до 50%

ПОСЛЕДНЕЕ

Украинские предприятия в сентябре импортировали газ по средней цене $212,9/тыс. куб. м

"Эпицентр К" расширила сеть гипермаркетов в Украине до 46

Ирак и Иран продолжили наращивать экспорт нефти в сентябре

Ривненская АЭС подключила блок №3 к энергосети

"Укрэнерго" выступает за переход от "зеленых тарифов" к механизму аукционов для объектов ВИЭ мощностью от 10-15 МВт

"Излишне расходуемые" газ, вода, электричество и соль для жителей Туркменистана больше не будут бесплатными

ЕЦБ следует как можно скорее свернуть QE - член правления

Китай может стать к 2019г ведущим производителем плоских дисплеев в мире

Закон о пенсионной реформе опубликован и вступает в силу со среды, повышение пенсий начало действовать с 1 октября

Участники ж/д рынка обсуждают повышение тарифов на грузоперевозки в 2017г. на 15%

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА