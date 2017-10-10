Доллар дешевеет к евро

Доллар дешевеет в паре с евро, долларовый индекс Bloomberg Dollar Spot снижается третью сессию подряд.

Евро к 9:22 мск во вторник стоил $1,1773 против $1,1740 на закрытие предыдущей сессии в Нью-Йорке.

Стоимость доллара в паре с японской нацвалютой почти не меняется - 112,65 иены против 112,68 накануне.

Евро в паре с иеной поднялся на 0,2%, до 132,61 иены.

Каталонский вопрос, как ожидается, снова будет в центре внимания во вторник. Как сообщает EFE, глава исполнительной власти Каталонии Карлес Пучдемон во вторник обнародует декларацию о постепенном переходе региона к независимости и призовет Мадрид к переговорам.

В среду участники рынка ждут публикации протокола сентябрьского заседания Федеральной резервной системы (ФРС).

Турецкая лира во вторник пытается отыграть резкое падение к доллару, наблюдавшееся накануне в связи с ухудшением отношений Турции и США. Во вторник лира поднялась на 0,4%, до 3,6866/$1, после падения на 2,4% в понедельник.

Юань на торгах в Шанхае дорожает самыми быстрыми темпами с 8 сентября. Волатильность возвращается на китайские рынки после того, как глава ЦБ Китая Чжоу Сяочуань заявил о необходимости ускорить переход к рыночному механизму определения обменного курса.