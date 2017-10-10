Экономика

09:50 10.10.2017

Турция и Украина намерены вывести товарооборот на $10 млрд

Турция и Украина намерены вывести товарооборот на $10 млрд

Украина и Турция намерены увеличить товарооборот между странами до $10 млрд, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

"Мы сегодня, принимая во внимание последние события, приняли решение как можно быстрее вывести наш товарооборот на уровень $10 млрд", - сказал он в ходе совместного брифинга с президентом Украины Петром Порошенко в Киеве в понедельник.

Президент Турции также отметил, что еще в 2015 году лидеры двух стран провозгласили целью до 2020 года удвоить-утроить взаимный товарооборот.

По словам П.Порошенко, позитивное влияние на количество взаимных поездок граждан двух стран оказало решение о возможности поездок на основании внутренних паспортов в виде ID-карточек.

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