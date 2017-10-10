Экономика

09:33 10.10.2017

В Google проверяют данные о "российской дезинформации" на YouTube и Gmail во время выборов-2016

В Google проверяют данные о "российской дезинформации" на YouTube и Gmail во время выборов-2016

Компания Google подтвердила, что проводит проверку информации о том, что связанные с Россией люди якобы потратили десятки тысяч долларов на рекламу на платформах этой компании, в частности, YouTube и Gmail, сообщило агентство АП.

"Мы ведем тщательное разбирательство попыток злоупотребления нашими системами, сотрудничаем с исследователями и другими компаниями, а также предоставим им помощь в проведении расследований", - приводит агентство выдержки из заявления руководства Google.

При этом в компании подчеркнули, что у нее "установлены строгие правила относительно рекламы, в том числе ограничения на распространение рекламы политического характера и запрет на использование для воздействия расы и религии".

Ранее в понедельник газета "Вашингтон пост" со ссылкой на источники сообщила, что Google смогла выявить рекламу, направленную на распространение дезинформации в ходе президентских выборов в США в 2016 году. Источники указывают, что речь идет о рекламе общей стоимостью менее $100 тыс.

Ранее Facebook передал подборку из 3 тыс. рекламных сообщений, якобы размещенных Россией, в комитет по разведке палаты представителей конгресса США. Все эти объявления были связаны с 470 страницами и аккаунтами, зарегистрированными в социальной сети.

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