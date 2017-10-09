Экономика

20:22 09.10.2017

Украина и Турция подписали протоколы об изменениях к Соглашению об избежании двойного налогообложения

Украина и Турция подписали протоколы об изменениях к Соглашению об избежании двойного налогообложения

Заместитель министра финансов Украины Сергей Марченко и министр экономики Турции Нихат Зейбекчи подписали в понедельник протокол о внесении изменений в Соглашение об избежании двойного налогообложения между правительствами Украины и Турции, сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.

"Заключение этого протокола направлено на избежание двойного налогообложения доходов физических и юридических лиц, которые возникают на территориях обеих стран. Это будет достигаться как путем распределения права налогообложения отдельных видов доходов между Украиной и Турцией в зависимости от места их возникновения, так и путем учета в налоговых обязательствах плательщика налога одного государства сумм налогов, оплаченных на территории другого государства", - говорится в сообщении, опубликованном на правительственном портале.

В Минфине отмечают, что заключение протокола создает благоприятные условия для инвесторов Украины и Турции, стимулирует деловую инициативу предпринимателей, регулирует вопрос международного налогообложения доходов в двусторонних отношениях между государствами.

Также это позволит предотвращать уклонение от уплаты налогов с одновременным уменьшением давлению на законопослушных налогоплательщиков, устранить налоговую дискриминацию. Кроме того, протокол позволяет создать механизмы улучшения сотрудничества между налоговыми органами Украины и Турции путем установления процедур взаимного согласования спорных вопросов, обеспечить обмен налоговой информацией.

Протокол предусматривает, в частности, расширение термина "резидент" в соответствии с положениями модельной Конвенции ОЭСР, а также новую редакцию статьи об обмене информацией, которой предусматривается значительное расширение возможностей договорных государств по обмену налоговой информацией в рамках национального налогового интереса или банковской тайны и новую статью о помощи во взыскании налогов.

Для ратификации этого протокола Украина и Турция должны осуществить внутригосударственные процедуры, отмечается в сообщении.

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