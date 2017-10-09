"Укроборонпром" покажет на "Оружие и безопасность-2017" новинки в сфере бронетанкостроения и стрелкового оружия

Госконцерн "Укроборонпром" представит на 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017", которая пройдет 10-13-октября в Киеве, свыше 150 образцов вооружения и военной техники, включая новые разработки в сфере бронетанкостроения и стрелкового оружия, сообщила в понедельник пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, одной из премьер "Укроборонпрома" на киевской выставке, станет новая боевая машина "Страж", разработанная входящими в госконцерн Житомирским и Киевским бронетанковыми заводами и ГАХК "Артем". "Эта новейшая разработка предназначена для огневой поддержки танков на поле боя, обеспечения их защиты и уничтожения как воздушных, так и наземных целей: от расчетов противотанковых ракетных комплексов, до вражеской бронетехники и вертолетов", - уточняет пресс-служба.

Также в рамках "Оружие и безопасность-2017" впервые в Украине будет представлена новая модификация БТР-4МВ1 разработки ХКБМ им. Морозова с новой фронтальной частью и направленными на повышение живучести и боевой эффективности машины конструкционными изменениями, отмечается в сообщении.

Еще одной новинкой на выставке станет автоматический карабин M4 - WAC-47, сборку которого по лицензии правительства США начали в 2017 году входящее в "Укроборонпром" ГП "Укроборонсервис" и американская Aeroscraft.

"В целом, "Укроборонпром" представит на "Оружие и безопасность-2017" более 150 образцов вооружения и военной техники, из которых несколько десятков будут представлены впервые в Украине", - отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, "Укроборонпром" планирует подписать в рамках киевской выставки ряд соглашений в сфере ВТС.

По данным оргкомитета выставки, в работе 14-й международной специализированной "Оружие и безопасность-2017" примут участие около 300 компаний из 13 стран. Национальные экспозиции представят Польша, Пакистан, Турция.