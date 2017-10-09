Экономика

18:29 09.10.2017

"Укроборонпром" покажет на "Оружие и безопасность-2017" новинки в сфере бронетанкостроения и стрелкового оружия

"Укроборонпром" покажет на "Оружие и безопасность-2017" новинки в сфере бронетанкостроения и стрелкового оружия

 Госконцерн "Укроборонпром" представит на 14-й международной специализированной выставке "Оружие и безопасность-2017", которая пройдет 10-13-октября  в Киеве,  свыше 150  образцов  вооружения и военной техники, включая новые  разработки в сфере бронетанкостроения и стрелкового оружия, сообщила в  понедельник  пресс-служба госконцерна.

Согласно сообщению, одной из премьер "Укроборонпрома" на киевской выставке, станет новая боевая машина "Страж", разработанная входящими в госконцерн Житомирским и Киевским бронетанковыми заводами и ГАХК "Артем". "Эта новейшая разработка предназначена для огневой поддержки танков на поле боя, обеспечения их защиты и уничтожения как воздушных, так и наземных целей: от расчетов противотанковых ракетных комплексов, до вражеской бронетехники и вертолетов", -  уточняет пресс-служба.

Также в рамках "Оружие и безопасность-2017" впервые в Украине будет представлена новая модификация БТР-4МВ1 разработки ХКБМ им. Морозова с новой фронтальной частью и направленными на повышение живучести и боевой эффективности машины конструкционными изменениями, отмечается в сообщении.

Еще одной новинкой на выставке станет автоматический карабин M4 - WAC-47, сборку которого по лицензии правительства США начали в 2017 году входящее в "Укроборонпром" ГП "Укроборонсервис" и американская Aeroscraft.

"В целом, "Укроборонпром" представит на "Оружие и безопасность-2017" более 150 образцов вооружения и военной техники, из которых несколько десятков  будут представлены впервые в Украине", -  отмечается  в сообщении.

По данным пресс-службы, "Укроборонпром" планирует  подписать  в рамках  киевской выставки  ряд соглашений в сфере  ВТС.

По данным оргкомитета выставки, в работе 14-й международной специализированной "Оружие и безопасность-2017" примут участие около 300 компаний из 13 стран.  Национальные  экспозиции представят Польша, Пакистан, Турция.

РЕКЛАМА
Загрузка...
РЕКЛАМА

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ

"Укроборонпром" планирует модернизацию танкового парка ВСУ до стандартов НАТО

"Укроборонпром" показывает на международной оборонной выставке в Польше высокоточное наземное вооружение

"Укроборонпром" показывает на экспозиции вооружений "Мощь непокоренных" в Киеве свыше 30 образцов ВВТ, включая танки, БМП, ЗРК, артвооружение

"Укроборонпром" в первом полугодии 2017 года экспортировал вооружений на $345млн

"Укроборонпром" информирует об экономии в 1,1 млрд грн за счет электронной системы госзакупок

"Укроборонпром" назначил и.о. президента "Антонова"

"Укроборонпром" поставил перед ГП "Антонов" задачу в ближайшие пять лет поставить на рынок 70 самолетов

"Укроборонпром" переводит систему управления своими предприятиями на Enterprise Resourse Planning

"Укроборонпром" улучшил по итогам 2016г позиции в ТОП-100 мировых производителей вооружений

В "Укроборонпроме" ожидают принятия на вооружение ВМСУ радиогидроакустической системы

ПОСЛЕДНЕЕ

Украина и Турция подписали протоколы об изменениях к Соглашению об избежании двойного налогообложения

Украина может способствовать развитию атомной энергетики в Турции и готовить соответствующих специалистов

ДТЭК выставил оферту на покупку акций "ДТЭК Днипроэнерго" по 488,1 грн/штука

НБУ и Минфин провели репрофайлинг ОВГЗ на 219,6 млрд грн

Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4%

Вложения в расширение Панамского канала начинают приносить плоды

Украина и Великобритания подписали протокол об избежании двойного налогообложения

Активы суверенного фонда благосостояния Китая CIC в августе превысили $900 млрд

Вспышка АЧС зафиксирована в Житомирской области

Во Всеукраинскую сеть добропорядочности и комплаенса вошли 42 компании

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА