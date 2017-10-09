Инфляция в сентябре подскочила до 2% и в годовом измерении ускорилась до 16,4%

Потребительские цены в Украине в сентябре выросли на 2%, и в годовом измерении (по отношению к аналогичному периоду прошлого года) инфляция по итогам прошедшего месяца ускорилась до 16,4% с 16,2% по итогам августа, сообщила Государственная служба статистики Украины в понедельник.

Согласно его данным, с начала года инфляция достигла 10,2%, выйдя за пределы установленного Нацбанком Украины целевого диапазона в 8%+/- 2 процентных пункта на текущий год.

Госстат напоминает, что в августе была зафиксирована дефляция 0,1%. Месяцем ранее инфляция замедлилась до 0,2% по сравнению с 1,6% в июне и 1,3% в мае. Однако в годовом измерении рост потребительских цен в последние месяцы ускорялся: с 13,5% по итогам мая, до 15,6% – по итогам июня и 15,9% – по итогам июля.

Как сообщалось, Нацбанк в конце января 2017 года скорректировал прогноз инфляции на текущий год с 8% до 9,1% при целевом уровне этого показателя в диапазоне 8%+/- 2 процентных пункта и до последнего времени сохранял этот прогноз, лишь отмечая растущие риски его невыполнения. По ожиданиям НБУ, инфляция в годовом измерении должна была вернуться к однозначному уровню в четвертом квартале 2017 года.

Правительство в конце мая ухудшило прогноз инфляции на 2017 год с 8% до 11,2%.

Рост потребительских цен в Украине в 2016 году замедлился до 12,4% с 43,3% в 2015 году и 24,9% в 2014 году, совпав с прогнозами Нацбанка и правительства.