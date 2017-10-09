Вложения в расширение Панамского канала начинают приносить плоды

Расширение Панамского канала, потребовавшее вложений в $5,4 млрд и занявшее девять лет, оправдало себя, поскольку все больше грузов, предназначенных для США, теперь проходит по этому пути вместо маршрута через Суэцкий канал, пишет The Wall Street Journal.

С июня 2016 года пропускная способность канала увеличилась более чем вдвое. Причем теперь через него могут проходить суда намного большего размера (New Panamax), вмещающие до 14,8 тыс. контейнеров против 5 тыс. контейнеров до начала работ.

По данным оператора Панамского канала, совокупный тоннаж судов, пересекших его с начала 2017 года, увеличился на 23% по сравнению с тем же периодом 2016 года. На прошлой неделе через обновленные шлюзы прошло 2000-ное судно класса New Panamax.

"Наблюдается беспрецедентное увеличение спроса, которым движет расширение портов на Восточном побережье США и на берегах Мексиканского залива", - заявил WSJ заместитель главы Panama Canal Authority (ACP) Мануэль Бенитес.

Импортерам на Восточном побережье США, включая Нью-Йорк, теперь дешевле и быстрее доставлять товары из Азии через Панамский канал. Ранее многие из них оплачивали доставку судами до портов Западного побережья, а оттуда - железнодорожным или автомобильным транспортом через весь материк.

Кроме того, расширение Панамского канала помогло увеличить поставки СПГ из США в страны Азии.

"Мы очень активно используем Панамский канал. Этот инструмент в нашем арсенале повышает эффективность доставки нашей продукции с Атлантического побережья в страны Тихоокеанского бассейна", - сообщил главный коммерческий директор Cheniere Energy Inc. Анатоль Фейгин.

Базирующаяся в Хьюстоне Cheniere Energy - один из крупнейших экспортеров СПГ из США. В настоящее время 42% ее грузов с СПГ-терминала Сабин-Пасс в Луизиане проходят через Панамский канал.

Панамский канал возобновил работу 26 июня 2016 года после длительных работ по реконструкции и расширению, занявших почти 10 лет. Проект расширения канала был завершен на два года позже, чем планировалось, в связи с неоднократным срывом сроков строительства, а также превышением сметы расходов.

На долю доходов от контейнерных перевозок приходится порядка 50% общей выручки, получаемых ACP.

Панамский канал протяженностью 77 километров соединяет Панамский залив Тихого океана с Карибским морем и Атлантическим океаном. В отличие от Суэцкого канала он не проложен по всей длине на уровне моря: суда поднимаются и опускаются при помощи гигантских шлюзов на входе и выходе и проходят по пресноводному фарватеру, питающемуся от рек, стекающих с окрестных лесистых холмов.

Канал был построен американцами в 1904-1914 годах (до этого неудачную попытку предпринимали французы), а в 1999 году он был передан в собственность панамского правительства. Канал является одним из главных источников дохода для этой страны.