Экономика

16:47 09.10.2017

Украина и Великобритания подписали протокол об избежании двойного налогообложения

Украина и Великобритания подписали протокол об избежании двойного налогообложения

Министр финансов Украины Александр Данилюк и государственный министр Великобритании по делам Европы и Америки Алан Дункан подписали протокол о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и Соединенным Королевством Великой Британии и Северной Ирландии по избежанию двойного налогообложения.

Как отмечает Министерство финансов на своем сайте в понедельник, заключение протокола позволяет избежать уклонения от уплаты налогов и в то же время уменьшить давление на законопослушных налогоплательщиков, а также обеспечить обмен налоговой информацией.

Протокол предусматривает налогообложение дивидендов со ставкой 5%, если фактическим собственником дивидендов является компания с минимум 20% капитала компании, которая уплачивает дивиденды. Для других случаев ставка повышена с 10% до 15%. Также, согласно документу, стороны договорились увеличить размер ставки налогообложения процентов – с 0% до 5% и налогообложения роялти – с 0% до 5%, уточняет Минфин.

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Интерфакс-Украина
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