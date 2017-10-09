Экономика

16:24 09.10.2017

Вспышка АЧС зафиксирована в Житомирской области

Вспышка АЧС зафиксирована в Житомирской области

 Главное управление Госпродпотребслужбы в Житомирской области в последние дни получила положительный результат исследования на африканскую чуму свиней (АЧС).

Согласно сообщению на сайте Госпродпотребслужбы в Житомирской области, в личном подсобном хозяйстве жителя с. Головки (Житомирской обл.) были зарегистрированы заболевания и гибель свиней.

При исследовании отобранных проб биоматериала в Государственном научно-исследовательском институте по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизы установлен диагноз АЧС.

В личном подсобном хозяйстве было уничтожено все поголовье свиней (7 голов), проведена дезинфекция помещения, где содержались свиньи, и территории хозяйственного двора. Также у владельца изъято и утилизировано около 45 кг продуктов убоя свиней.

С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышки АЧС 7 октября проведено заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии при Малинской райгосадминистрации, решением которой утвержден план ликвидации АЧС. Определены границы эпизоотического очага, зоны защиты и надзора.

В очаге заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.

В зоне защиты забито 78 голов свиней, в настоящее время в этой зоне живые свиньи отсутствуют. Проводятся вынуждены дезинфекции мест содержания и забоя животных.

Африканская чума свиней - контагиозное вирусное заболевание домашних и диких свиней. Оно передается при прямом контакте больных и здоровых животных через продукты из свинины, клещами и механически (транспортными средствами, при перемещении людей и животных). Вакцины от АЧС нет.

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