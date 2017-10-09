Экономика

16:07 09.10.2017

Во Всеукраинскую сеть добропорядочности и комплаенса вошли 42 компании

Во Всеукраинскую сеть добропорядочности и комплаенса вошли 42 компании

Членами Всеукраинской сети добропорядочности и комплаенса (UNIC) стали 42 украинские и международные компании, сообщил бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета в пятницу в ходе круглого стола "Культура добропорядочности как движущая сила устойчивого развития", посвященного вопросам этического ведения бизнеса в Украине.

К сети присоединились компании из 28 городов Украины. Наибольшее количество представителей бизнес-сообщества – из Киева, Львова и Одессы, отметила инспектор Совета бизнес-обмудсмена Татьяна Херувимова.

"Еще три заявки от компании находятся сейчас на рассмотрении. Ожидаем, что до конца года к нам присоединится больше сотни компании", - уведомила она.

Как отметил член исполнительного комитета UNIC Павел Верхняцкий, перед предоставлением членства компании проходили проверку на соответствие публичной информации о предприятии действительности.

"Могу подтвердить, что (в ходе проверки – ИФ) несколько компаний было обозначено так называемым "красным флажком". Некоторые из них потом предоставили объяснения и прояснили ситуацию", - сообщил Альгирдас Шемета.

Как сообщалось, Совет бизнес-омбудсмена при поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) представили Всеукраинскую сеть добропорядочности и комплаенса – новую инициативу для бизнеса, который стремится работать прозрачно.

Ранее 46 украинских и международных компаний подписали в Киеве декларацию о добропорядочности.

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