Экономика

15:52 09.10.2017

Посол Австрии отметила прогресс в обновлении "Запорожстали", в том числе по экологии

Посол Австрии отметила прогресс в обновлении "Запорожстали", в том числе по экологии

Запорожский металлургический комбинат "Запорожсталь", один из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области, за последние два года значительно продвинулся в части обновления и реконструкции производства, в том числе реализации экологических программ.

Согласно пресс-релизу компании, 6 октября текущего года "Запорожсталь" посетила австрийская чрезвычайный и полномочный посол Австрии в Украине Гермине Поппеллер, которая ознакомилась с проектами экологической модернизации комбината.

Особое внимание дипломат обратила на успешно реализованный проект по экологической реконструкции доменной печи № 3 с объемом инвестиций в 1,5 млрд грн. Для реализации проекта в рекордно короткие сроки – 8 месяцев вместо 2 лет – комбинат "Запорожсталь" применил лучшие мировые практики. В том числе к реализации проекта предприятие привлекло ведущие европейские компании: Danieli Corus, Leica Geosystems, Mammoet и другие.

"Два года назад я уже посещала комбинат "Запорожсталь" с визитом. Поэтому я могу сравнивать "Запорожсталь", которую я увидела в 2015 году, и как предприятие изменилось сегодня. На комбинате заметен прогресс, особенно в плане экологической модернизации. Развитие таких предприятий, как "Запорожсталь" - это индикатор развития экономики страны", - отметила Г. Поппеллер, которую цитирует пресс-служба.

В свою очередь генеральный директор "Запорожстали" Ростислав Шурма добавил, что европейские партнеры готовы инвестировать в экологические проекты украинской металлургии, которые имеют стратегическое значение для отрасли, а значит и украинской экономики.

"Комбинат "Запорожсталь" практически ежегодно вводит в эксплуатацию новые объекты и нам всегда есть, что показать нашим гостям и партнерам", - подчеркнул топ-менеджер.

Как сообщала Г. Поппеллер в ходе своего предыдущего визита на меткомбинат 3 июля 2015 года, австрийские финансовые институты могут помочь в реализации инвестпроектов "Запорожстали", в частности в строительстве конвертерного цеха предприятия.

Комбинат "Запорожсталь", согласно технологической стратегии, направленной на экологическую модернизацию, с 2012 года инвестировал в развитие и обновление производства 8,5 млрд грн.

"Запорожсталь" – одно из наиболее крупных промышленных предприятий Украины, продукция которого широко известна и пользуется спросом у потребителей на внутреннем рынке и во многих странах мира. Специализация комбината - высококачественный стальной г/к рулон, г/к лист, холоднокатаный лист, х/к рулон из углеродистых и низколегированных сталей, а также стальная лента, черная жесть, гнутый профиль.

Основными потребителями продукции являются производители сварных труб, предприятия автомобильного, транспортного, сельскохозяйственного машиностроения, производители изделий бытовой техники.

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