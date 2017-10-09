Чтобы стать полностью энергонезависимой, Украине необходимо продолжать реформу энергосектора - замдиректора миссии USAID

Все реформы, которые проводит Украина, очень важны, но для будущего страны особенно важна реформа энергосектора.

Об этом заявил заместитель директора миссии USAID в Украине, Белоруссии и Молдове Джон А. Пеннел в интервью корреспонденту интернет портала Энергореформа.

«Один из главных моментов, о котором нужно помнить: Украина была зависимой от импорта энергоносителей. В настоящее время ситуация улучшилась. Но для того, чтобы стать полностью энергонезависимой, Украине необходимо продолжать реформу энергосектора», - пояснил Д.Пеннел.

По его словам, за последние три года Украина далеко продвинулась по пути реформирования этого ключевого сектора экономики, но она не должна останавливаться на этом пути.

По его мнению, это касается тех реформ, которые связаны с формированием независимого регулятора (согласно закону Украины «О НКРЭКУ» - Энергореформа), с внедрением рынка электроэнергии (согласно закону Украины «О рынке электрической энергии» - Энергореформа)

«Нужно обязательно внедрить все нормативные акты, которые необходимы для имплементации данных законов. Нужна дальнейшая работа в секторе электроэнергии и секторе газа», - отметил представитель американского правительства.

По его мнению, украинскому правительству «все шаги (по реформированию энергосектора – Энергореформа) необходимо делать в координации с Европейским Союзом и американским правительством», чтобы изменения соответствовали стандартам и требованиям ЕС.

«Ведь это потребуется Украине для большей интеграции с ЕС», - отметил Д.Пеннел.

Представитель USAID согласился с мнением, что есть опасность остановки реформ и даже реставрации прежних порядков и правил в энергосекторе. Однако он отметил, что для необратимости процесса реформ в энергосекторе они должны реализовываться вместе с мерами по борьбе с коррупцией и «сокращением интересов олигархов» в этой сфере экономики.

«Реформа энергосектора обязательно должна идти вместе с борьбой с коррупцией», - подчеркнул он.

«Мы верим в Украину и будем продолжать инвестировать в ее развитие», - заявлял ранее Джон Пеннел, выступая на Украинском финансовом форуме в Одессе 21 сентября 2017 года.