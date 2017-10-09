Экономика

11:35 09.10.2017

"Аграрный фонд" заявляет о хищении 800 тонн муки со складов Ивано-Франковского КХП

"Аграрный фонд" заявляет о хищении 800 тонн муки со складов Ивано-Франковского КХП

Сотрудники ПАО "Аграрный фонд" в ходе плановой проверки на ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов" выявили недостачу 800 тонн муки, которая принадлежит фонду и находилась там на хранении.

Согласно сообщению ПАО на сайте в понедельник, стоимость похищенной муки со складов КХП, по предварительным оценкам, составляет 5 млн грн.

Кроме того, по информации "Аграрного фонда" сотрудники Ивано-Франковского КХП сопротивлялись и не хотели допускать специалистов ПАО на территорию предприятия для проведения проверки и отказались предоставить необходимую информацию. Также на территорию КХП не допускали представителей других компаний, в том числе и частных, которые хранят зерно на этом комбинате.

"В связи с этим, возникают сомнения относительно фактического наличия зерна на данном элеваторе", - отметили в компании.

Заявления о хищении государственного имущества, принадлежащего "Аграрному фонду", направлены в Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины и Военную прокуратуру Украины.

В "Аграрном фонде" заявили, что руководство КХП на предприятии во время этих событий отсутствовало.

"Поскольку директор ГП "Ивано-Франковский комбинат хлебопродуктов" уже в течение нескольких месяцев не появлялся на предприятии, председатель Ивано-Франковской облгосадминистрации Олег Гончарук обратился к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с вопросом целесообразности дальнейшего пребывания Владимира Дегтяря в должности директора предприятия", - сообщили в ПАО.

По информации "Аграрного фонда", кроме указанных убытков, в настоящее время долг Ивано-Франковского КХП перед ПАО составляет 1,3 млн грн. Кроме того, долг ООО "Сварог-ИФ" - предприятия, связанного с руководством КХП, перед "Аграрным фондом" составляет 2,9 млн грн.

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