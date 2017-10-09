Экономика

10:32 09.10.2017

Стокгольмский арбитраж в понедельник проведет слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж в понедельник проведет слушания по спору "Нафтогаза" и "Газпрома"

Стокгольмский арбитраж сегодня проведет слушания в рамках тяжбы НАК "Нафтогаз Украины" и АО "Газпром" по контракту на поставку газа, сообщил главный коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Через час начнутся слушания в Стокгольмском арбитраже. Поскольку "Нафтогаз" и "Газпром" не смогли достичь согласия по имплементации отдельного решения (Separate Award), принятого арбитражным трибуналом в июне этого года, трибунал должен рассмотреть позиции сторон и принять соответствующие решения", - написал он на своей странице Facebook.

Ю.Витренко добавил, что предельный термин вынесения Стокгольмским арбитражем решений как по контракту на поставку газа, так и по транзитному контракту – конец ноября текущего года.

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