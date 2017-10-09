Экономика

09:55 09.10.2017

Цены за интернет в Украине возрастут на половину

Цены за интернет в Украине возрастут на половину

В течение ближайшего полугодия цены за услуги интернет-провайдеров возрастут на 50%,сообщил телеканал 24 со ссылкой на издание UBR.ua.

"На сколько поднимать цены на интернет - каждый оператор определяет сейчас сам. Опираясь на ситуацию в регионе, покупательную способность населения, конкуренцию и прочее. Но уверен, что рост цен составит в ближайшие полгода не менее 50%. Что, на мой взгляд, крайне мало. Поэтому рост цен сохранится и в дальнейшем", - пояснил Глава интернет-ассоциации Украины Александр Федиенко.

Повышение цен связывается с ростом инфляции и затратами на материалы для ремонта поврежденных сетей.

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Интерфакс-Украина
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