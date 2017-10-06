ОГХК повысила цену поставляемого ЗТМК титанового сырья при его закупках на аукционе

ПАО "Объединенная горно-химическая компания" (ОГХК), в управление которого переданы Вольногорский горно-металлургический комбинат (ВГМК, Днепропетровская обл.) и Иршанский горно-обогатительный комбинат (ИГОК, Житомирская обл.), повысило стоимость титанового сырья при его закупках на аукционе ООО "Запорожский титаномагниевый комбинат" (ЗТМК).

"На аукционе по приобретению сырья, объявленном ЗТМК, предприятие-заказчик выставляло ожидаемую стоимость приобретаемой продукции. Очевидно, предложение, сделанное ПАО "ОГХК" на тендере, удовлетворило требованиям заказчика", - поясняется в ответе ОГХК на запрос агентства "Интерфакс-Украина".

При этом отмечается, что, "по мнению ПАО "ОГХК", сравнивать стоимость продукции в адрес различных компаний может быть некорректно в силу разных причин, а именно - разницы в объемах поставок, условиях поставки, разного содержания полезного продукта - TiO2 - в тонне, а так же - налогообложения продукции, поставляемой на внутренний и внешний рынок".

Ранее СМИ сообщали, что ЗТМК в конце сентября заключил соглашение с ОГХК о поставках ильменитового концентрата на 183 млн грн, закупаемого через систему ProZorro. При этом средняя стоимость сырья составит около $240/тонна, тогда как ранее предприятие приобретало у ОГХК ильменитовый концентрат по цене около $153/тонна.

ЗТМК - единственный в Украине и Европе производитель металлического губчатого титана. Его проектная мощность - 20 тыс. тонн в год, однако из-за износа производственных фондов предприятие в настоящее время может выпускать 10 тыс. тонн губки.

Государство владеет контрольным пакетом ООО "ЗТМК", структуры Group DF – 49%-ной долей.

ГП "Объединенная горно-химическая компания" (ГП "ОГХК") начало фактическую деятельность с августа 2014 года, когда правительство Украины приняло решение о передаче ему в управление имущественных комплексов Вольногорского горно-металлургического комбината и Иршанского горно-обогатительного комбината. Кроме того, согласно решению Кабинета министров, компания управляет 51%-ной долей ООО "ЗТМК".

ОГХК реализует продукцию более чем в 30 стран мира. Основные рыки сбыта – ЕС, Китай, Турция, а также США и страны Африки.

Фактическую деятельность ГП "ОГХК" начало с августа 2014 года, когда правительство решило передать ему в управление имущественные комплексы ВГМКа и ИГОКа.

ГП "ОГХК" 8 декабря 2016 года преобразовано в ПАО "ОГХК".

Уставный капитал ПАО "ОГХК" - 1,944 млрд грн.

Правительство в августе 2016 года отнесло ОГХК к списку компаний, подлежащих приватизации в 2017 году.