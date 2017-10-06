Курс гривни на межбанке в пятницу укрепился до 26,665 грн/$1

Курс гривни на межбанковском валютном рынке в пятницу укрепился до 26,665 грн/$1 с 26,78 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

По их словам, котировки гривни к окончанию торгов составили 26,65-26,68 грн/$1.

НБУ в этот день аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,7399 грн/$1 с 26,7997 грн/$1. Торговый оборот составил $414,92 млн, тогда как в предыдущий рабочий день -$407,72 млн.