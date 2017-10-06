ПриватБанк изучает отчет консорциума с Rothschild для выработки решения по инсайдерским кредитам

ПриватБанк (Киев) в настоящее время изучает представленный консорциумом компаний Rothschild, EY та FinPoint отчет о кредитах связанным лицам для выработки решения по ним, сообщила агентству "Интерфакс-Украина" первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова.

"Нами был нанят консорциум компаний Rothschild, EY b FinPoint для проведения этих переговоров (о реструктуризации инсайдерского кредитного портфеля – ИФ). Они представили отчет. Этот отчет обрабатывается сейчас банком", - сказала она в кулуарах Киевского международного экономического форума.

При этом замминистра не уточнила детали отчета. В то же время она сообщила, что в банке создано отдельное подразделение, которое занимается непосредственно проблемными кредитами и кредитами, выданными лицам, связанным с бывшими собственниками.

"Банк задействует все механизмы, чтобы работать с ними, как с любыми другими проблемными кредитами", - отметила О.Маркарова.

Как сообщалось, в декабре 2016 года правительство по предложению НБУ и акционеров ПриватБанка, крупнейшими из которых на тот момент были Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения. Государство получило 100% в его капитале, а ПриватБанк был докапитализирован на сумму 116,8 млрд грн.

Кроме того, июне 2017 года Кабмин на основании выводов независимого аудитора Ernst&Young решил докапитализировать ПриватБанк еще на 38,565 млрд грн для выполнения финучреждением экономических нормативов.

И.Коломойский и Г.Боголюбов в письме к премьер-министру Украины Владимиру Гройсману от 16 декабря 2016 года с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации, обязались реструктуризировать до 1 июля привлеченные через связанные лица у банка кредиты. При этом, указанный срок мог быть продлен до 1 января 2018 года, в случае реструктуризации до 1 июля 2017 года 75% от основной суммы соответствующих кредитов.

Для проведения переговоров о реструктуризации ПриватБанк привлек консорциум международных компаний во главе с Rothschild&Co, в состав которого также входят ООО "Эрнст энд Янг" (EY) и ООО "Финпоинт" (FinPoint).

Согласно финансовому отчету ПриватБанка, сумма операций банка со связанными лицами к концу 2016 года составляла всего 9,98 млрд грн. Вместе с тем, в отчете содержится оговорка, что компания EY не смогла получить приемлемые доказательства в достаточном количестве об операциях со связанными лицами за период с 1 января 2016 года по 19 декабря 2016 года. Таким образом, компания не может определить достоверность этой суммы. Указанная сумма была определена исключительно на основании отчетности, формировавшейся бывшим менеджментом банка до его национализации. Реальный объем операций со связанными лицами должен установить форензик аудит, итоги которого ожидаются в середине сентября текущего года.