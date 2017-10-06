Для привлечения инвестиций Украине нужны верховенство права и уважение к частной собственности – Колесников

Сопредседатель партии "Оппозиционный блок", премьер-министр оппозиционного правительства Борис Колесников заявляет, что Украине, чтобы привлечь инвестиции, нужны две главные вещи – это верховенство права и безусловное уважение к частной собственности, сообщается на сайте партии в пятницу.

"Украине нужны две главные вещи, без которых никаких инвестиций не будет. Это верховенство права и безусловное уважение к частной собственности: от киоска и до завода. Если этих двух постулатов не будет, значит, в отношениях между властью и бизнесом начнет действовать закон джунглей. Тут не просто выживает сильнейший, тут есть хищники и есть бизнесмены. И чем меньше бизнес, тем меньше он защищен", - отметил Б.Колесников, отвечая на вопросы журналистов на Киевском международном экономическом форуме.

Он подчеркнул, что, если власть дает обещания, то их нужно или не давать, или выполнять. "Если все, что было сказано на форуме, будет выполнено, то я не сомневаюсь в инвестиционном буме. Поэтому и президент, правительство и Верховная Рада должны объединиться для того, чтобы создать инвест-климат и сделать так, чтобы 20 миллионов трудоспособных украинцев работали у себя дома, пускай пока даже с восточноевропейской зарплатой. Это очень важно и в экономическом плане, и в социальном", - сказал политик.

Говоря о безопасном и наиболее привлекательном секторе для инвестиций в Украине, Б.Колесников отметил, что бизнес - это всегда риск, а безопасных инвестиций нет.

"Бизнес - это всегда риск. Я считаю, что это сельское хозяйство, пищевая промышленность, машиностроение и самолетостроение. Дело в том, что самолетостроение имеет и малые формы. Мы видим, что уже сегодня китайские компании говорят о том, что через два года они выпустят дроны грузоподъемностью свыше тонны, и они будут доставлять овощи с полей в логистические центры. В Украине есть такая авиационная школа, и она может заработать состояние на наукоемких технологиях", - отметил он.

"Потом - предметы химии. По природным ресурсам Украина - богатейшая страна, по интеллекту нации - богатейшая страна. Нам нужно просто объединиться ради общей цели, чтобы наша страна стала по-настоящему великой. Это не пафос, это вполне возможно", - уверен Б.Колесников.

По его словам, для инвесторов также важна прозрачность. "Прошло уже три с половиной года новой власти, до этого была другая, но это не важно. За 26 лет независимости хоть один земельный аукцион в городах был проведен? Я возил всех коллег: губернаторов, мэров в Хельсинки, где можно купить участок земли под гипермаркет в интернете, на земельном аукционе. Есть ли сегодня инвестиционный план Киева, Львова, Одессы, Днепра, Харькова? Таких планов нет. Нужно в законодательном порядке заставить сделать генеральные планы и продавать городскую землю исключительно на аукционах", - подчеркнул политик.

Журналисты поинтересовались мнением Б.Колесникова относительно криптовалют. "Меня часто спрашивают о том, советую ли я инвестировать в биткоин. Я всегда говорю, что инвестировать в биткоин, это как покупать жетон на метро по маршруту Киев-Токио. Будет ли такое метро когда-нибудь, непонятно, но билеты уже продаются. Я считаю, что это - неоправданные инвестиции", - ответил он.

"Инвестируйте в Украину, в том числе и в информационный сектор. В Украине есть масса сегментов рынка, в которые нужно инвестировать", - добавил Б.Колесников.