ОККО планирует в октябре начать импорт природного газа из Польши

Многопрофильный холдинг OKKO Group, включающий сеть АЗК "ОККО" ("Концерн Галнафтогаз"), намерен самостоятельно импортировать природный газ, как для нужд собственных бизнесов, так и для реализации на рынке Украины, планируя первые поставки из Польши уже в этом месяце.

"Нынешняя либерализация дает нам шанс не только успешно стартовать в этом бизнесе, но и стать заметным игроком на украинском газовом рынке", – приводится в релизе группы в пятницу комментарий вице-президента OKKO Group Юрия Кучабского.

По его словам, группа рассчитывает использовать в новой деятельности опыт, накопленный при импорте нефтепродуктов, а также сформированную в Украине широкую базу клиентов.

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ОККО уточняет, что уже получила лицензию Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), на право осуществления хозяйственной деятельности по поставке природного газа и предварительно провела переговоры с потенциальными его поставщиками.

В планах ОККО в перспективе перейти на закупки газа непосредственно на европейских газовых хабах.

Согласно релизу, группа будет предлагать своим клиентам комплексное ценовое предложение на закупку природного газа и нефтепродуктов, а также изучает возможность продажи газа через систему ProZorro.

В состав OKKO Group входит более 10 разнопрофильных бизнесов в сфере производства, торговли, строительства, страховых, сервисных и других услуг.

Акционерами и институциональными инвесторами компаний холдинга, по его данным, является Европейский банк реконструкции и развития, Goldman Sachs, Horizon Capital, Renaissance Capital, Genesis Asset Managers, LLP и другие.