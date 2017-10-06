Доллар стабилен в ожидании данных о безработице в США

Курс доллара США к евро стабилизировался на торгах в пятницу после скачка в ходе сессии до максимального за семь недель уровня - $1,1686/1 евро.

По данным на 15:15 кв пара евро/доллар торговалась на уровне $1,1708 по сравнению с $1,1711 накануне.

Внимание трейдеров направлено на данные о безработице в США за сентябрь, которые будут обнародованы в 15:30 кв.

Консенсус-прогноз экспертов предусматривает увеличение числа рабочих мест в США в прошлом месяце на 75 тыс. при сохранении безработицы на уровне 4,4%.

Данные по рынку труда считаются ключевой статистикой, влияющей на решение Федеральной резервной системы (ФРС) относительно уровня базовой процентной ставки.

Европейская валюта остается под давлением в связи с напряженной ситуацией вокруг Каталонии.

С начала текущей недели американская валюта подорожала почти на 1% относительно евро. Это связано с тем, что инвесторы корректируют позиции с учетом возросших ожиданий подъема ставки Федрезервом, а также проведения налоговой реформы в США, отмечает аналитик ING Вирай Пател.

"Летом было открыто много "коротких" позиций по доллару, и укрепление американской валюты, которое мы наблюдаем, в основном связано с корректировкой открытых позиций", - цитирует эксперта Dow Jones.

Пара доллар/иена торгуется на уровне 112,94 иены против 112,76 иены по итогам предыдущей сессии, курс евро к иене поднялся до 132,23 иены по сравнению с 132,12 иены в четверг.

Курс фунта к доллару США опустился в ходе торгов на 0,4% - до $1,3069 с $1,3119 накануне. Политические риски в Великобритании усиливаются, в стране набирает темпы кампания по смещению премьер-министра Терезы Мэй. Сама Т.Мэй заявила в пятницу, что имеет полную поддержку своих основных министров.

"То, что нужно Великобритании, - это спокойное руководство, и это именно то, что я обеспечиваю при полной поддержке моего Кабинета", - сказала Т.Мэй.