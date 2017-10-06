Только половина жилых домов столицы подготовились к приему теплоносителей

Только половина жилых домов Киева готова к приему теплоносителя, заявил глава наблюдательного совета ПАО "Киевэнерго" Иван Плачков на брифинге в Киеве в пятницу.

"Форму Е-8 (о готовности к отопительному сезону – ИФ) получило около 50% жилищного фонда. Что касается домов коммунальной формы собственности – город подготовился лучше, там к приему теплоносителя готовы 78-80% домов", - сказал он.

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И.Плачков подчеркнул, что "Киевэнерго" не имеет право подавать тепло в дома, которые не получили форму Е-8.

Глава набсовета "Киевэнерго" добавил, что те дома, которые отстают в подготовке к зиме, получат тепло позже и вероятность возникновения аварий в них высока.

При этом по информации И.Плачкова, "Киевэнерго" готово к началу отопительного сезона, подало необходимые документы на заключение договоров с НАК "Нафтогаз Украины", накопило 62 тыс. тонн мазута (при необходимом запасе 75 тыс. тонн).