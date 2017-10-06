Украине выгодна свободная торговля с наибольшим количеством партнеров - Микольская

Украине выгодна свободная торговля с максимальным количеством торговых партнеров, заявила торговый представитель Украины - заместитель министра экономического развития и торговли Наталья Микольская.

"Нам выгодна свободная торговля со многими странами, так как у нас есть транспортный потенциал, который позволяет стать хабом для всего рынка Европы… Украине выгодно работать в отношениях свободной торговли с как можно большим количеством партнеров", - сказала она, выступая на IV Киевском международном экономическом форуме в пятницу.

По словам Н.Микольской, Украина имеет способы противодействия неконкурентным, субсидированным рынкам.

Она также подчеркнула, что Соглашение об ассоциации открыло украинским экспортерам доступ к рынку европейских публичных закупок.

"Последний наш опыт показывает, что все большее количество компаний рассматривают возможность участия в таких тендерах", - отметила Н.Микольская.