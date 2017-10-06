Экономика

10:36 06.10.2017

Полиция задержала директора "Укргазвыдобутку"

В четверг полиция задержала директора ЧАО "Укргазвыдобуток" (УГВ), харьковского волонтера Вадима Мохова.

"Задержание проводилось с многочисленными нарушениями уголовно-процессуальных норм. Я, как адвокат Вадима Мохова, в телефонном режиме договорился, что он прибудет в г. Мерефу на встречу со следователем (Харьковского отдела Нацполиции – ИФ) для допроса в качестве свидетеля. Но по прибытии в райотдел полиции его задержали как лицо, уклоняющееся от следствия, и лишь потом сообщили о подозрении", - сообщил корреспонденту агентства "Интерфакс-Украина" адвокат В.Мохова Олег Головков.

По его словам, в среду следователь и прокурор в обеденное время пришли в офис УГВ, где зачитали уведомление о подозрении в отсутствии В.Мохова. Как утверждает адвокат, на тот момент следователь уже обратился в Харьковский райсуд с ходатайством о задержании В.Мохова, как скрывающегося от органов следствия, и в тот же день суд его удовлетворил.

"Следователь обратился с ходатайством о задержании моего подзащитного как лица, скрывающегося от органов следствия, хотя это не соответствует действительности. Вадим Мохов все время сотрудничал со следствием, продолжал выполнять функции директора УГВ, не менял место жительства и работу, был доступен по всем видам связи", - сказал О.Головков.

По его словам, В.Мохову инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст 240 (незаконная добыча) и ч.5 ст.191 (присвоение имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением).

Рассмотрение меры пресечения В.Мохову назначено в Харьковском райсуде области на пятницу.

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