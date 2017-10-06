Syngenta передаст в портфель Adama ряд своих продуктов

Один из крупнейших в мире производителей средств защиты растений и семян - компании Syngenta в рамках объединения с китайской химкомпанией China Nationa Chemical Corp. (ChemChina) передаст компании Adama ряд своих продуктов.

Согласно пресс-релизу Syngenta, в рамках соглашения между Syngenta и ChemChina обе стороны согласовали, что Syngenta компенсирует компании Adama (владельцем которой также является корпорация ChemChina) соответствующую стоимость активов, которую Adama должна ликвидировать для получения разрешений от Европейской комиссии в связи с положениями законодательства по защите конкуренции.

"Хотя некоторые детали требуют окончательного согласования, ориентировочный перечень продуктов (средств защиты растений - ИФ), подпадающих под компенсацию в Украине, такой: Эмбрелия, Бонтима, Симетра, то есть препараты, содержащие действующее вещество изопиразам", - говорится в пресс-релизе

Компенсация, которую компания Syngenta предоставляет компании Adama, будет единоразовой.

"Все условия этой компенсации были основательно продуманы и всесторонне взвешены, чтобы нивелировать любое влияние на политику компании Syngenta и ее предложения для клиентов при перераспределении некоторых элементов из портфеля в компанию Adama, и чтобы последняя беспрепятственно получила полную компенсацию", - сообщили в Syngenta.

Предложение предоставить компенсацию не означает, что компании Syngenta и Adama будут иметь общие активы или осуществлять их перераспределение в будущем.

Adama и Syngenta останутся независимыми компаниями, между которыми существует конкуренция.

"Учитывая широкий ассортимент продукции Syngenta, мы готовы предложить нашим клиентам достойные альтернативные продукты … Мы глубоко убеждены в том, что соглашение с корпорацией ChemChina - это лучший вариант в долгосрочной перспективе для Syngenta и наших клиентов в условиях консолидации отрасли", - подчеркнули в Syngenta.

Как сообщалось, в июне 2017 года Китайская государственная химическая корпорация ChemChina завершила процедуру приобретения швейцарской компании Syngenta за $43 млрд.

Сделка ChemChina и Syngenta приведет к созданию корпорации с капитализацией более $100 млрд и самым большим в мире бизнесом в сфере сельскохозяйственных химикатов. Китайская компания имеет производственные, исследовательские и маркетинговые представительства в 150 странах и регионах мира. Ранее ChemChina успешно приобрела девять промышленных компаний во Франции, Великобритании, Израиле, Италии и Германии.

Syngenta является одним из мировых лидеров в сфере средств защиты растений и семеноводства. В компании работает 28 тыс. сотрудников в более чем 90 странах мира.