Украина расширила использование МСФО и доступ к финотчетности предприятий

Применение международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) в Украине расширено на крупные предприятия и предприятия, осуществляющие добычу полезных ископаемых общегосударственного значения, соответствующие правки Верховная Рада внесла в четверг в закон "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине".

"253 народных депутата приняли законопроект №4646-д! Мы даем четкий сигнал, что украинский бизнес готов быть прозрачным и понятным для иностранных инвесторов и общественности", – прокомментировал его принятие премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

Минфин отметил, что разработал этот документ в рамках выполнения обязательств по Соглашению об ассоциации с ЕС по сближению законодательства Украины в сфере бухгалтерского учета с законодательством Евросоюза.

Закон, в частности, устанавливает для целей составления финансовой отчетности критерии отнесения предприятий к микро-, малым, средним и крупным предприятиям: для включения в соответствующую группу предприятие должно отвечать двум из трех описанных в документе критериев.

Для микропредприятий – это балансовая стоимость активов до EUR350 тыс., чистый доход – до EUR700 тыс., среднее количество работников - до 10 человек.

Для малых – соответственно EUR4 млн, EUR8 млн и 50 человек; для средних – EUR20 млн, EUR40 млн и 250 человек.

Наконец, для крупных – это балансовая стоимость активов свыше EUR20 млн, чистый доход – свыше EUR40 млн и среднее количество работников – более 250 человек.

Введено также понятие предприятий, представляющий общественный интерес, - эмитенты, ценные бумаги которых допущены к биржевым торгам, банки, страховщики, негосударственные пенсионные фонды (НПФ), другие финансовые учреждения (кроме относящихся к микро-и малым предприятий) и крупные предприятия. Такие предприятия должны отчитываться по МСФО и создать бухгалтерскую службу минимум из двух человек во главе с имеющим высшее экономическое образование и три года стажа главным бухгалтером (кроме НПФ и институтов совместного инвестирования).

Установлено также, что предприятия обязаны подавать финансовую отчетность трудовым коллективам по их требованию и собственникам (учредителям) согласно с учредительными документами.

Внесены также новые пункты о снятии с финотчетности запрет относительно распространения статистической информации и обязанности подать копию финотчетности и консолидированной финотчетности по запросу юр- и физлиц в порядке, предусмотренном законом "О доступе к публичной информации".

Согласно закону, предприятия, представляющие общественный интерес ПАО, субъекты естественных монополий на общегосударственном рынке и предприятия по добыче полезных ископаемых общегосударственного значения обязаны обнародовать годовую отчетность до 30 апреля вместе с аудиторским заключением на собственной веб-странице.

Поблажка сделана для крупных предприятий, не являющихся эмитентами ценных бумаг, – их срок отчетности до 1 июня, как и у других финансовых учреждений, относящихся к микро- и малым предприятиям.

Помимо того предприятия обязаны обеспечивать доступ финотчетности для ознакомления юр- и физлиц по месту своего нахождения.

Согласно переходным положениям, первым отчетным периодом, за который предприятия, обязанные применять МСФО, подают финансовую отчетность на основании таксономии по международным стандартам в электронной форме, является 2019 год, хотя добровольно они могут отчитаться так и за 2018 год.