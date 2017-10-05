ХТЗ необходимо вернуть старые рынки сбыта и выходить на новые

ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) в среднем производит 100-120 машин ежемесячно, сообщил гендиректор предприятия Андрей Коваль.

"Сейчас мы производим в месяц 100-120 тракторов… Объем 170 штук (ежемесячно – ИФ) достижим. Но мы подстраиваемся под рынок", - сказал А.Коваль на брифинге в четверг.

В комментарии корреспонденту агентства Интерфакс-Украина гендиректор ХТЗ сообщил, что сейчас около 40% тракторов реализуется в Украине, примерно столько же – в России (раньше доля машин, продаваемых в РФ, была существенно больше). А.Коваль также отметил, что предприятие работает над возвратом старых рынков (в частности, Средней Азии), а также над выходом на новые.

"По 40% сейчас - Россия и Украина. Надо, чтобы было половина – Украина… Для меня Россия как рынок неприоритетна и неинтересна. Для меня становятся приоритетными рынки Латинской Америки, Африки, Америки и Канады", - сказал А.Коваль.

В конце апреля 2016 года президент и владелец группы компаний Александр Ярославский по предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО "Харьковский тракторный завод", приобрел контрольный пакет акций этого предприятия. А.Ярославский заявил о намерении инвестировать в предприятие около 200 млн грн.