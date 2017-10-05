ХТЗ планирует выпустить опытный образец техники МТЛБ без российских комплектующих к середине 2018г.

ПАО "Харьковский тракторный завод" (ХТЗ) работает над опытным образцом многоцелевых легких бронированных транспортеров (МТЛБ) для Министерства обороны Украины, сообщил генеральный директор предприятия Андрей Коваль.

"Что касается заказов от Минобороны, то мы работаем сейчас над этим вопросом, потому что требуется доработка конструкторской документации, чтобы эта техника соответствовала потребностям украинской армии. Речь идет о комплектации, о других типах двигателей... Мы получили задание на разработку и изготовление опытного образца", - сказал А.Коваль на брифинге в четверг.

Отвечая на уточняющий вопрос корреспондента агентства "Интерфакс-Украина", гендиректор ХТЗ сообщил, что речь идет об изготовлении опытного образца техники без использования каких либо российских комплектующих.

"Опытный образец техники МТЛБ полностью без российских комплектующих планируется выпустить к середине следующего года", - сказал А.Коваль.

По его словам, пока эту работу ХТЗ проводит за счет собственных средств.

Как сообщалось, в конце февраля 2015 года народный депутат Антон Геращенко сообщил, что в ближайшее время специалисты СНБО посетят Харьковский тракторный завод с целью изучения вопроса о восстановлении производства легкобронированной техники.

"У завода подобный опыт есть. В частности, ХТЗ в свое время выпустил более 10 тысяч "Гвоздик" и десятки тысяч легкобронированных тягачей МТЛБ, но был в середине 2000-х выкуплен российским олигархом", - написал А.Геращенко на своей странице в Facebook.

"Главной проблемой при этом будет вопрос - где брать двигатели для легкой бронетехники… Дизельные двигатели для самоходных гаубиц и БТР всегда производились в России на Ярославском или Челябинском моторостроительный заводах. В том числе и двигатели, которые массово устанавливались на автомобили семейства КРАЗ", - добавил депутат.

В конце апреля 2016 года президент и владелец группы компаний Александр Ярославский по предложению австрийского бизнесмена Зигфрида Вольфа, инвестора ПАО "Харьковский тракторный завод", приобрел контрольный пакет акций этого предприятия. А.Ярославский заявил о намерении инвестировать в предприятие около 200 млн грн.

3 марта 2017 года президент Петр Порошенко, выступая на ХТЗ, призвал возобновить производство легкобронированной техники на предприятии.

"Давайте будем начинать восстанавливать наше спецпроизводвство. Потому что наши МТЛБ очень хорошо зарекомендовали себя во время обороны государства... Принципиальное задание для нас - возобновить производство", - сказал П.Порошенко.