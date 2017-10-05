Экономика

12:01 05.10.2017

Пересчет пенсий будет автоматическим и займет 2-3 дня

Глава Пенсионного фонда Украины Алексей Зарудный заявляет, что перерасчет пенсионных выплат в соответствии с принятым 3 октября Верховной Радой законом о пенсионной реформе будет проведен автоматически и займет 2-3 дня.

"Разработано и протестировано соответствующее программное обеспечение, с помощью которого, подчеркну, автоматически в ближайшие 2-3 дня будут осуществлен перерасчет для 9 млн пенсионеров", - сказал он в ходе селекторного совещания по вопросам внедрения пенсионной реформы в Киеве в четверг.

А.Зарудный отметил, что на выплату осовремененных пенсий предусмотрено 26 млрд грн.

По его словам, практически на следующий день после вступления закона в силу органами Пенсионного фонда будут изготовлены дополнительные платежные документы.

А.Зарудный уточнил, что пенсионеры, которые будут получать пенсии в октябре уже после вступления закона в силу, будут получать пенсию в предыдущем размере, а также доплату, согласно перерасчету; те, кто уже получил пенсии, получат просто доплату.

Как сообщалось, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает проведение осовременивания пенсий с октября и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

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