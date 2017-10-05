Бельгийские власти подали в суд на лоукостер Ryanair за масштабную отмену рейсов

Заместитель премьер-министра Бельгии и министр по защите прав потребителей Крис Петерс обратился в суд по коммерческим вопросам с иском о нечестной деловой практике к авиакомпании Ryanair, отменившей тысячи рейсов.

"Если суд согласится с иском, Ryanair будет платить штрафы за каждое новое констатированное нарушение", - приводит слова вице-премьера сайт телеканала RTBF.

"Отмены рейсов в столь огромном масштабе компанией Ryanair недопустимы. Мои службы изучили, соблюдает ли Ryanair все свои обязательства. Они констатировали недостаток профессионализма, которым должна обладать любая компания, достойная такого названия", - продолжил К.Петерс.

Он добавил: "Кроме прочего, компания общается со своими клиентами исключительно на английском языке, даже с теми, кто резервировал места на рейсы на нидерландском или французском. Информация, касающаяся их прав в случае отмен рейсов, не доводится до клиентов адекватным образом".

По его словам, основываясь на всех этих замечаниях, он предъявляет иск Ryanair. Это позволит штрафовать компанию, если она продолжит подобную практику.

"Я, тем не менее, надеюсь, что не придется прибегать к этому и что Ryanair полностью станет соответствовать действующим правилам", - допустил К.Петерс.

RTBF сообщил, что на минувшей неделе ирландский лоукостер объявил, что вынужден аннулировать 18 тыс. рейсов с ноября по март следующего года, помимо отмены около 2 тыс. рейсов, предусмотренных на сентябрь и октябрь.

Ирландский лоукостер Ryanair - крупнейшая авиакомпания Европы.

Как сообщалось, авиаперевозчик собирается отменить еще целый ряд рейсов до начала 2018 года. При этом в течение зимнего сезона на европейских маршрутах произойдет сокращение задействованного авиапарка на 25 машин, а с апреля 2018 года - на десять. Аннуляция рейсов затронет примерно 400 тыс. пассажиров авиаперевозчика.

Ранее в сентябре Ryanair заявила о том, что будет до конца октября отменять по 40-50 рейсов в сутки, что в целом приведет к аннуляции более 2,1 тыс. рейсов, и нарушит планы около 300 тыс. пассажиров.