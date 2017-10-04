Фондовые индексы Украины в среду изменились разнонаправленно

Украинские биржевые индексы по итогам торгов в среду изменились разнонаправленно: индикатор "Украинской биржи" (УБ) упал на 2,39% - до 1205,74 пункта, индекс ПФТС повысился на 0,18% - до 296,37 пункта.

Объем торгов на УБ составил 20,6 млн грн, в том числе акциями 20,3 млн грн.

Торговый оборот на ПФТС составил 552,7 млн грн, в том числе акциями – 0,3 млн грн.

Среди индексных акций УБ рухнули в стоимости акции "Укрнафты" (-6,49%). В "красной зоне" завершили торги также акции Райффайзен Банка Аваль (-2,16%), "Донбассэнерго" (-1,88%) и "Мотор Сичи" (-0,65%).

Выросли в цене только акции "Центрэнерго" (+0,75%).

На ПФТС сделки прошли с акциями "Центрэнерго" (+0,93%) и "Мотор Сичи" (+0,34%).

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в среду упал на 1,96% - до 520,88 пункта при объеме торгов немногим более 7 млн злотых (51,1 млн грн).

В "индексной корзине" подешевели бумаги "Агротона" (-6,6%), Coal Energy (-4%),"Астарты" (-3,14%) и "Кернела" (-2,04%).

Выросли в цене акции агрохолдинга ИМК (+0,93%) и KSG Agro (+0,44%).