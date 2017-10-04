НБУ усиливает требования к информационной безопасности и киберзащите в банках

Правление Национального банка Украины (НБУ) постановлением № 95 от 28 сентября утвердило "Положение об организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности в банковской системе Украины".

Как сообщил НБУ на веб-сайте, документ впервые предусматривает регулирование Нацбанком вопросов безопасности информации и киберзащиты банковской системы Украины путем определения обязательных требований по организации мероприятий информационной безопасности, которые поэтапно должны внедряться банками. В частности, 1-й этап (основной - внедрение базовых мер информационной безопасности) должен быть внедрен до 1 марта 2018 года, 2-й этап (внедрение дополнительных мер - для повышения уровня зрелости информационной безопасности) - до 1 сентября 2019 года.

Меры безопасности информации включают защиту от вредоносного кода, меры безопасности при использовании электронной почты, контроль доступа к информационным системам банка, меры безопасности в сети банка, криптографическую защиту информации.

Кроме того, документ предусматривает назначение в банках ответственного лица за информационную безопасность (Chief Information Security Officer, CISO) и наделение его полномочиями, достаточными для принятия управленческих решений. Также банки должны сформировать отдельные подразделения по информационной безопасности исключительно из штатных работников банка, которые непосредственно подчиняются CISO.

"Имплементация норм постановления № 95 позволит: усилить требования к защите информации в информационных системах банков с учетом актуальных киберугроз; определить принципы управления информационной безопасностью в банках; определить принципы криптографической защиты информационных систем НБУ; установить обязательные минимальные требования к организации мероприятий по обеспечению безопасности информации; установить требования к информационным системам банков, взаимодействующих с информационными системами НБУ", - говорится в сообщении.

Постановление № 95 вступает в силу с 1 марта 2018 года, кроме раздела V "Дополнительные меры безопасности информации", требования которого вступят в силу с 1 сентября 2019 года.